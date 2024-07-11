В Кунашакском районе Челябинской области произошло смертельное ДТП с участием водителя без водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба городского ГАИ.
«11 июля в 05:05 на 59 км автодороги подъезд к Екатеринбургу, водитель 2001 года рождения, будучи лишенный водительского удостоверения, управлял автомобилем ВАЗ 21041. При неустановленных обстоятельствах совершил съезд с дорожного полотна с последующим наездом на опору ЛЭП. Произошло смертельное ДТП», — сообщает пресс-служба ведомства.
В результате столкновения мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия. На данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия.
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