В Челябинской области водитель, лишенный прав, разбился насмерть. Фото

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Водитель двигался на авто ВАЗ 21041
Водитель двигался на авто ВАЗ 21041 Фото:

В Кунашакском районе Челябинской области произошло смертельное ДТП с участием водителя без водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба городского ГАИ.

«11 июля в 05:05 на 59 км автодороги подъезд к Екатеринбургу, водитель 2001 года рождения, будучи лишенный водительского удостоверения, управлял автомобилем ВАЗ 21041. При неустановленных обстоятельствах совершил съезд с дорожного полотна с последующим наездом на опору ЛЭП. Произошло смертельное ДТП», — сообщает пресс-служба ведомства.

В результате столкновения мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия. На данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия.

В результате ДТП молодой человек погиб
В результате ДТП молодой человек погиб
Фото:
Водитель 2001 года рождения был лишен водительский прав
Водитель 2001 года рождения был лишен водительский прав
Фото:

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В Кунашакском районе Челябинской области произошло смертельное ДТП с участием водителя без водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба городского ГАИ. «11 июля в 05:05 на 59 км автодороги подъезд к Екатеринбургу, водитель 2001 года рождения, будучи лишенный водительского удостоверения, управлял автомобилем ВАЗ 21041. При неустановленных обстоятельствах совершил съезд с дорожного полотна с последующим наездом на опору ЛЭП. Произошло смертельное ДТП», — сообщает пресс-служба ведомства. В результате столкновения мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия. На данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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