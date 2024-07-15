На выборах в Челябинской области за мандаты поборются 1364 человека

За 386 мандатов на муниципальных выборах в Челябинской области поборются 1364 кандидата. Об этом 16 июля URA.RU сообщили в облизбиркоме.
«На 16 июля на 386 мандатов выдвинули свои кандидатуры 1 364 человека. В том числе 313 кандидатов претендуют на 37 депутатских мандатов в челябинскую городскую думу», — сообщили в облизбиркоме.
Как добавили в избирательной комиссии, это окончательная цифра, выдвижение кандидатов завершено. В настоящий момент идет прием документов на регистрацию кандидатов, который продлится в течение десяти дней.
Из 1 364 кандидатов 979 выдвинуты региональными отделениями политических партий. Самовыдвиженцами являются 385 человек.
Больше всех кандидатов выдвинула «Единая Россия» — 398. От эсеров на выборы идут 330 кандидатов. На третьем месте ЛДПР — 83 кандидата. За ней идет КПРФ с 61 кандидатом. Далее «Новые люди» — 49 кандидатов, «Яблоко» — 31 кандидат, «Зеленая альтернатива» — 22 кандидата и «Партия пенсионеров» — пять кандидатов.
Выборы состоятся 7 и 8 сентября. В регионе пройдет 61 избирательная компания, на которой будут разыграны 386 мандатов. Наиболее крупные кампании пройдут в Челябинске, где выберут городскую думу, а также в полном составе будут избраны собрания депутатов Нязепетровского, Саткинского и Пластовского муниципальных округов. Самая большая по численности выборов территория — это Сосновский район, где в ходе выборов распределят 151 мандат депутатов сельских поселений. Также в эти дни состоятся выборы губернатора региона.
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