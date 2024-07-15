15 июля 2024

Резиденты технопарков в УрФО выходят на новые объемы производства

В УрФО резиденты технопарков увеличили за три года объемы производства вдвое
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на НПО им. Лавочкина. Москва, сборка, спутник, инженер, наука, космонавтика, техник, сборочный цех, производство, сборщик, нпо лавочкина
За три года объем производства резидентов технопарков вырос вдвое Фото:

Объем производства резидентов инфраструктурных площадок на Урале за последние три года вырос вдвое. В ближайшее время будут созданы дополнительные технопарки, рассказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

«В ближайшее время будут созданы еще шесть промышленных парков и два технопарка, в том числе в сфере электронной промышленности. Главные преимущества создаваемых площадок — это качественная инфраструктура для быстрого запуска бизнеса и доступ к мерам государственной поддержки», — отметил Якушев.

Всего в УрФО действует 51 инфраструктурная площадка для бизнеса, где размещаются порядка 600 предприятий. Работают там около 26 тысяч человек. Полпред держит вопрос с развитием технопарков на контроле. До 2030 года в стране должны появится еще 100 индустриальных парков, поручил президент.

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Объем производства резидентов инфраструктурных площадок на Урале за последние три года вырос вдвое. В ближайшее время будут созданы дополнительные технопарки, рассказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. «В ближайшее время будут созданы еще шесть промышленных парков и два технопарка, в том числе в сфере электронной промышленности. Главные преимущества создаваемых площадок — это качественная инфраструктура для быстрого запуска бизнеса и доступ к мерам государственной поддержки», — отметил Якушев. Всего в УрФО действует 51 инфраструктурная площадка для бизнеса, где размещаются порядка 600 предприятий. Работают там около 26 тысяч человек. Полпред держит вопрос с развитием технопарков на контроле. До 2030 года в стране должны появится еще 100 индустриальных парков, поручил президент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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