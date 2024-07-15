Резиденты технопарков в УрФО выходят на новые объемы производства

В УрФО резиденты технопарков увеличили за три года объемы производства вдвое

16 июля 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

За три года объем производства резидентов технопарков вырос вдвое Фото: Владимир Андреев © URA.RU Объем производства резидентов инфраструктурных площадок на Урале за последние три года вырос вдвое. В ближайшее время будут созданы дополнительные технопарки, рассказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. «В ближайшее время будут созданы еще шесть промышленных парков и два технопарка, в том числе в сфере электронной промышленности. Главные преимущества создаваемых площадок — это качественная инфраструктура для быстрого запуска бизнеса и доступ к мерам государственной поддержки», — отметил Якушев. Всего в УрФО действует 51 инфраструктурная площадка для бизнеса, где размещаются порядка 600 предприятий. Работают там около 26 тысяч человек. Полпред держит вопрос с развитием технопарков на контроле. До 2030 года в стране должны появится еще 100 индустриальных парков, поручил президент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Объем производства резидентов инфраструктурных площадок на Урале за последние три года вырос вдвое. В ближайшее время будут созданы дополнительные технопарки, рассказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. «В ближайшее время будут созданы еще шесть промышленных парков и два технопарка, в том числе в сфере электронной промышленности. Главные преимущества создаваемых площадок — это качественная инфраструктура для быстрого запуска бизнеса и доступ к мерам государственной поддержки», — отметил Якушев. Всего в УрФО действует 51 инфраструктурная площадка для бизнеса, где размещаются порядка 600 предприятий. Работают там около 26 тысяч человек. Полпред держит вопрос с развитием технопарков на контроле. До 2030 года в стране должны появится еще 100 индустриальных парков, поручил президент.