В Полтавской области Украины произошел взрыв

18 июля 2024 в 04:07 Размер текста - 17 +

В регионе объявлена воздушная тревога Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Полтавская область Украины подверглась новым взрывам на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН, опираясь на данные мониторинговых каналов. «В Полтавской области снова звучат взрывы», — уточняется в сообщении телеканала, размещенном в их Telegram-канале. В настоящее время в Полтавской области активирован сигнал воздушной тревоги. Ранее сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киевской области. По данным «Страна.ua», в Киеве также были слышны взрывы. Позже эту информацию подтвердил мэр города Виталий Кличко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полтавская область Украины подверглась новым взрывам на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН, опираясь на данные мониторинговых каналов. «В Полтавской области снова звучат взрывы», — уточняется в сообщении телеканала, размещенном в их Telegram-канале. В настоящее время в Полтавской области активирован сигнал воздушной тревоги. Ранее сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киевской области. По данным «Страна.ua», в Киеве также были слышны взрывы. Позже эту информацию подтвердил мэр города Виталий Кличко.