17 июля 2024

В Полтавской области Украины произошел взрыв

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В регионе объявлена воздушная тревога Фото:

Полтавская область Украины подверглась новым взрывам на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН, опираясь на данные мониторинговых каналов.

«В Полтавской области снова звучат взрывы», — уточняется в сообщении телеканала, размещенном в их Telegram-канале. В настоящее время в Полтавской области активирован сигнал воздушной тревоги.

Ранее сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киевской области. По данным «Страна.ua», в Киеве также были слышны взрывы. Позже эту информацию подтвердил мэр города Виталий Кличко.

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Полтавская область Украины подверглась новым взрывам на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН, опираясь на данные мониторинговых каналов. «В Полтавской области снова звучат взрывы», — уточняется в сообщении телеканала, размещенном в их Telegram-канале. В настоящее время в Полтавской области активирован сигнал воздушной тревоги. Ранее сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киевской области. По данным «Страна.ua», в Киеве также были слышны взрывы. Позже эту информацию подтвердил мэр города Виталий Кличко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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