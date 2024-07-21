21 июля 2024
20 июля 2024

Челябинский Роспотребнадзор назвал тех, кто чаще всего заражается «малой чумой»

В Челябинской области среди болевших туляремией зафиксировано 18% детей
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ВИП-охотники Екатеринбурга, петров александр, охота, ружье, охотник, дробовик
Больше всего рисков заразиться «малой чумой» у охотников и работников природных зон Фото:

Роспотребнадзор Челябинской области рассказал, что люди, работающие в природных массивах, наиболее подвержены заражению туляремией, прозванной «малой чумой». Также отмечается, что инфицирование зафиксировано более чем у 80% взрослых, дети же составили почти 20%, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Вакцинации подлежат контингенты профессиональным риском инфицирования: охотники, рыболовы и члены их семей, пастухи, полеводы, мелиораторы, оленеводы, а также должна быть проведена вакцинация гражданам при выезде для проведения работ в природных очагах. За период с 2004 по 2020 г. в Челябинской области зарегистрировано 22 случая заболевания туляремией — в основном среди взрослых — 81,8%. Наибольшее количество случаев инфицирования числится в Красноармейском районе», — сообщил руководитель ведомства Анатолий Семенов.

Кому еще обязательна вакцинация от «малой чумы»

Входят в зону риска инфицирования туляремией входят работники таких сфер:

  • сельскохозяйственной,
  • гидромелиоративной,
  • строительной,
  • заготовительной,
  • промысловой,
  • геологической
  • изыскательской,
  • экспедиционной,
  • дератизационной,
  • дезинсекционной,
  • лесозаготавливающей
Представителям этих сфер рекомендуется вакцинация.

Группы риска также вакцинируют в городах, которые относятся к природным очагам. А именно работников таких предприятий: зерно- и овощехранилищ, сахарных заводов, элеваторов, мельниц, мясокомбинатов, комбикормовых заводов, спиртозаводов, предприятий по переработке сельхоз продуктов и сырья животноводческих и птицеводческих ферм, работающих с зерном, фуражом, сахарной свеклой, а также со скотом, поступающим на переработку из очагов туляремии совместно с лицами, принимающими и обрабатывающими шкурки зверей.

Вакцинация детей от туляремии

Для детей в природных очагах заболевания вакцинация бесплатная и доступна с 7 лет туляремии. Взрослым же прививка ставится за деньги. Далее вакцинацию повторят спустя пять лет.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области зафиксировано 13 очагов туляремии, а среди них девять активных. Подробнее о симптоматике заболевания и том, как происходит заражение — в материале URA.RU.

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Роспотребнадзор Челябинской области рассказал, что люди, работающие в природных массивах, наиболее подвержены заражению туляремией, прозванной «малой чумой». Также отмечается, что инфицирование зафиксировано более чем у 80% взрослых, дети же составили почти 20%, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Вакцинации подлежат контингенты профессиональным риском инфицирования: охотники, рыболовы и члены их семей, пастухи, полеводы, мелиораторы, оленеводы, а также должна быть проведена вакцинация гражданам при выезде для проведения работ в природных очагах. За период с 2004 по 2020 г. в Челябинской области зарегистрировано 22 случая заболевания туляремией — в основном среди взрослых — 81,8%. Наибольшее количество случаев инфицирования числится в Красноармейском районе», — сообщил руководитель ведомства Анатолий Семенов. Входят в зону риска инфицирования туляремией входят работники таких сфер: Группы риска также вакцинируют в городах, которые относятся к природным очагам. А именно работников таких предприятий: зерно- и овощехранилищ, сахарных заводов, элеваторов, мельниц, мясокомбинатов, комбикормовых заводов, спиртозаводов, предприятий по переработке сельхоз продуктов и сырья животноводческих и птицеводческих ферм, работающих с зерном, фуражом, сахарной свеклой, а также со скотом, поступающим на переработку из очагов туляремии совместно с лицами, принимающими и обрабатывающими шкурки зверей. Для детей в природных очагах заболевания вакцинация бесплатная и доступна с 7 лет туляремии. Взрослым же прививка ставится за деньги. Далее вакцинацию повторят спустя пять лет. Ранее сообщалось, что в Челябинской области зафиксировано 13 очагов туляремии, а среди них девять активных. Подробнее о симптоматике заболевания и том, как происходит заражение — в материале URA.RU.
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