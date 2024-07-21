Челябинский Роспотребнадзор назвал тех, кто чаще всего заражается «малой чумой»

В Челябинской области среди болевших туляремией зафиксировано 18% детей

22 июля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Больше всего рисков заразиться «малой чумой» у охотников и работников природных зон Фото: Александр Мамаев © URA.RU Роспотребнадзор Челябинской области рассказал, что люди, работающие в природных массивах, наиболее подвержены заражению туляремией, прозванной «малой чумой». Также отмечается, что инфицирование зафиксировано более чем у 80% взрослых, дети же составили почти 20%, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Вакцинации подлежат контингенты профессиональным риском инфицирования: охотники, рыболовы и члены их семей, пастухи, полеводы, мелиораторы, оленеводы, а также должна быть проведена вакцинация гражданам при выезде для проведения работ в природных очагах. За период с 2004 по 2020 г. в Челябинской области зарегистрировано 22 случая заболевания туляремией — в основном среди взрослых — 81,8%. Наибольшее количество случаев инфицирования числится в Красноармейском районе», — сообщил руководитель ведомства Анатолий Семенов. Кому еще обязательна вакцинация от «малой чумы» Входят в зону риска инфицирования туляремией входят работники таких сфер: сельскохозяйственной,

гидромелиоративной,

строительной,

заготовительной,

промысловой,

геологической

изыскательской,

экспедиционной,

дератизационной,

дезинсекционной,

лесозаготавливающей Представителям этих сфер рекомендуется вакцинация. Группы риска также вакцинируют в городах, которые относятся к природным очагам. А именно работников таких предприятий: зерно- и овощехранилищ, сахарных заводов, элеваторов, мельниц, мясокомбинатов, комбикормовых заводов, спиртозаводов, предприятий по переработке сельхоз продуктов и сырья животноводческих и птицеводческих ферм, работающих с зерном, фуражом, сахарной свеклой, а также со скотом, поступающим на переработку из очагов туляремии совместно с лицами, принимающими и обрабатывающими шкурки зверей. Вакцинация детей от туляремии Для детей в природных очагах заболевания вакцинация бесплатная и доступна с 7 лет туляремии. Взрослым же прививка ставится за деньги. Далее вакцинацию повторят спустя пять лет. Ранее сообщалось, что в Челябинской области зафиксировано 13 очагов туляремии, а среди них девять активных. Подробнее о симптоматике заболевания и том, как происходит заражение — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Роспотребнадзор Челябинской области рассказал, что люди, работающие в природных массивах, наиболее подвержены заражению туляремией, прозванной «малой чумой». Также отмечается, что инфицирование зафиксировано более чем у 80% взрослых, дети же составили почти 20%, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Вакцинации подлежат контингенты профессиональным риском инфицирования: охотники, рыболовы и члены их семей, пастухи, полеводы, мелиораторы, оленеводы, а также должна быть проведена вакцинация гражданам при выезде для проведения работ в природных очагах. За период с 2004 по 2020 г. в Челябинской области зарегистрировано 22 случая заболевания туляремией — в основном среди взрослых — 81,8%. Наибольшее количество случаев инфицирования числится в Красноармейском районе», — сообщил руководитель ведомства Анатолий Семенов. Входят в зону риска инфицирования туляремией входят работники таких сфер: Группы риска также вакцинируют в городах, которые относятся к природным очагам. А именно работников таких предприятий: зерно- и овощехранилищ, сахарных заводов, элеваторов, мельниц, мясокомбинатов, комбикормовых заводов, спиртозаводов, предприятий по переработке сельхоз продуктов и сырья животноводческих и птицеводческих ферм, работающих с зерном, фуражом, сахарной свеклой, а также со скотом, поступающим на переработку из очагов туляремии совместно с лицами, принимающими и обрабатывающими шкурки зверей. Для детей в природных очагах заболевания вакцинация бесплатная и доступна с 7 лет туляремии. Взрослым же прививка ставится за деньги. Далее вакцинацию повторят спустя пять лет. Ранее сообщалось, что в Челябинской области зафиксировано 13 очагов туляремии, а среди них девять активных. Подробнее о симптоматике заболевания и том, как происходит заражение — в материале URA.RU.