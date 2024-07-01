В Челябинской области зафиксировано 13 очагов «малой чумы»

В Челябинской области зафиксировано 13 очагов туляремии, прозванной «малой чумой», девять из них — активные. Об этом URA.RU сообщили в Роспотребнадзоре по региону.
«В регионе с 2004 года отмечается активизация природных очагов туляремии, однако последний случай был зафиксирован в 2020 году. Природные очаги существуют в 13 муниципалитетах, девять из них активные, четыре — малоактивные», — сообщил руководитель ведомства Анатолий Семенов.
Среди муниципалитетов, где зафиксированы активные очаги: Красноармейский, Кунашакский, Октябрьский, Чесменский, Еткульский, Брединский, Аргаяшский, Сосновский и Чебаркульский районы. Малоактивные очаги зафиксированы в Троицком, Увельском и Варненском районах. Еще один — в поселке Каштак (Челябинск).
Как происходит заражение
Туляремия не передается от человека к человеку. Инфицирование может произойти от укуса клеща или комара, занесения бактерии в рану или на слизистую, а также при контакте с больными грызунами и зайцами.
Чаще всего ей болеют мыши, водяные крысы, бобры и хомяки. Реже домашние животные — кошки и собаки. Однако заразиться инфекцией можно во время приема пищи. Следует отказаться от питья колодезной или ручьевой воды, а также круп и зерновых продуктов, которые могут быть заражены грызунами.
Симптомы «малой чумы»
Туляремия протекает как острая инфекция. Первые симптомы проявляются от нескольких часов до 21 дня. В среднем заболевание заметно спустя три-семь дней после заражения. Один из характерных признаков «малой чумы» — увеличение лимфоузлов.
Температура тела поднимается до 38,5-40 градусов, пропадает аппетит. У больного появляется резкая головная боль и головокружение, начинаются боли в мышцах ног, спины и поясницы. В тяжелых случаях появляются рвота и кровотечение из носа, нарушения сна.
Больные чувствуют эйфорию и прилив сил, а на слизистой рта происходят кровоизлияния. Лицо отекает и краснеет, появляется коньюктивит. При этом сепсис может развиться даже при слабых формах.
Как уберечь себя от «тихой чумы»
В Роспотребнадзоре уточнили, что эффективный способ защиты от туляремии — вакцинация. Прививка показана детям старше семи лет.
В числе предостережений для невакцинированных жителей — защищать себя от грызунов и кровососущих плотной одеждой. Садоводам необходимо не допускать захламленности и хранить еду в недоступных для грызунов местах, а воду — в закрытых емкостях. Не стоит есть продукты, на которых есть погрызы или рядом замечен помет, а при сборе потравленных мышей стоит пользоваться перчатками.
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