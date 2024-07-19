Кухарук встретится с губернатором Томской области Мазуром

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук планирует рабочий визит в Томскую область
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук планирует рабочий визит в Томскую область Фото:

Врио губернатора ХМАО планирует визит в Томскую область, где встретится с главой региона Владимиром Мазуром. Встреча пройдет в Стрежевом, который находится всего в 70 километров от югорского Нижневартовска, сообщает глава города Валерий Дениченко.

«В воскресенье в Стрежевой прилетает губернатор Томской области Владимир Мазур с командой заместителей. Запланированы встречи с и.о. губернатора ХМАО Русланом Кухаруком, генеральным директором „Томскнефти“ Александром Афониным, посещение Стрежевской городской больницы и еще целого ряда объектов», — написал градоначальник в своем telegram-канале.

По данным Дениченко, губернаторы обсудят вопросы взаимодействия Томской области и ХМАО в части здравоохранения. Также в планах вопросы состояния дороги на Нижневартовск, строительство Северного широтного коридора, который должен соединить регионы Урала и Сибири, и ряд других тем.

Планируется, что после Стрежевого Кухарук продолжит серию рабочих поездок по Югре. В ближайших планах — посещение Нижневартовского района и Мегиона.

Ранее URA.RU писало, что врио губернатора ХМАО Кухарук отправился в арктическую зону. Он работает в Белоярском районе 19 июля.

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Врио губернатора ХМАО планирует визит в Томскую область, где встретится с главой региона Владимиром Мазуром. Встреча пройдет в Стрежевом, который находится всего в 70 километров от югорского Нижневартовска, сообщает глава города Валерий Дениченко. «В воскресенье в Стрежевой прилетает губернатор Томской области Владимир Мазур с командой заместителей. Запланированы встречи с и.о. губернатора ХМАО Русланом Кухаруком, генеральным директором „Томскнефти“ Александром Афониным, посещение Стрежевской городской больницы и еще целого ряда объектов», — написал градоначальник в своем telegram-канале. По данным Дениченко, губернаторы обсудят вопросы взаимодействия Томской области и ХМАО в части здравоохранения. Также в планах вопросы состояния дороги на Нижневартовск, строительство Северного широтного коридора, который должен соединить регионы Урала и Сибири, и ряд других тем. Планируется, что после Стрежевого Кухарук продолжит серию рабочих поездок по Югре. В ближайших планах — посещение Нижневартовского района и Мегиона. Ранее URA.RU писало, что врио губернатора ХМАО Кухарук отправился в арктическую зону. Он работает в Белоярском районе 19 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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