Кухарук встретится с губернатором Томской области Мазуром

Врио губернатора ХМАО планирует визит в Томскую область, где встретится с главой региона Владимиром Мазуром. Встреча пройдет в Стрежевом, который находится всего в 70 километров от югорского Нижневартовска, сообщает глава города Валерий Дениченко.
«В воскресенье в Стрежевой прилетает губернатор Томской области Владимир Мазур с командой заместителей. Запланированы встречи с и.о. губернатора ХМАО Русланом Кухаруком, генеральным директором „Томскнефти“ Александром Афониным, посещение Стрежевской городской больницы и еще целого ряда объектов», — написал градоначальник в своем telegram-канале.
По данным Дениченко, губернаторы обсудят вопросы взаимодействия Томской области и ХМАО в части здравоохранения. Также в планах вопросы состояния дороги на Нижневартовск, строительство Северного широтного коридора, который должен соединить регионы Урала и Сибири, и ряд других тем.
Планируется, что после Стрежевого Кухарук продолжит серию рабочих поездок по Югре. В ближайших планах — посещение Нижневартовского района и Мегиона.
Ранее URA.RU писало, что врио губернатора ХМАО Кухарук отправился в арктическую зону. Он работает в Белоярском районе 19 июля.
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