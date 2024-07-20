Зеленский готовится продлить военное положение на Украине

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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Согласно законопроекту Зеленского, военное положение и мобилизация могут быть продлены до 9 ноября Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Украины Владимир Зеленский в скором времени внесет в Верховную Раду (ВР) закон о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в стране. Об этом сообщил депутат ВР Ярослав Железняк.

«В ближайшие дни президент подаст в парламент два документа — о продлении действия военного положения и о продолжении всеобщей мобилизации», — заявил Железняк в своем telegram-канале. Он напомнил, что на данный момент военное положение в стране действительно до 11 августа 2024 года.

По словам украинского депутата, голосование в Раде и комитет о этому закону состоится 22—25 июля. При этом есть вероятность того, что все изложенное в законопроекте будет продлено на 90 дней, до 9 ноября. Железняк добавил, что это будет 12-е голосование в Верховной Раде за продление военного положения на Украине.

На Украине подобное положение и режим всеобщей мобилизации были введены 24 февраля 2022 года из-за боевых действий. С момента их введения они неоднократно продлевались властями страны. Президент России Владимир Путин сообщил, что Киев не хочет говорить о мирном диалоге и перемирии между двумя странами, потому что из-за этого может исчезнуть предлог для введения военного положения, передает RT.

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Глава Украины Владимир Зеленский в скором времени внесет в Верховную Раду (ВР) закон о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в стране. Об этом сообщил депутат ВР Ярослав Железняк. «В ближайшие дни президент подаст в парламент два документа — о продлении действия военного положения и о продолжении всеобщей мобилизации», — заявил Железняк в своем telegram-канале. Он напомнил, что на данный момент военное положение в стране действительно до 11 августа 2024 года. По словам украинского депутата, голосование в Раде и комитет о этому закону состоится 22—25 июля. При этом есть вероятность того, что все изложенное в законопроекте будет продлено на 90 дней, до 9 ноября. Железняк добавил, что это будет 12-е голосование в Верховной Раде за продление военного положения на Украине. На Украине подобное положение и режим всеобщей мобилизации были введены 24 февраля 2022 года из-за боевых действий. С момента их введения они неоднократно продлевались властями страны. Президент России Владимир Путин сообщил, что Киев не хочет говорить о мирном диалоге и перемирии между двумя странами, потому что из-за этого может исчезнуть предлог для введения военного положения, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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