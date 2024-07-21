В Челябинске за 8 миллионов рублей выставили на продажу скрытый под офисом бункер. Площадь подземного помещения составляет 50 квадратных метров, при этом в нем есть все коммуникации и система вентиляции. Соответствующее объявление появилось на доске интернет-объявлений.
«Продается бункер площадью 50 квадратных метров с офисом в 92 квадратных метра. Цена — 8 млн рублей. Толщина железобетонных стен сооружения — один метр. Обоpудованo мecто и отдельная вытяжнaя вентиляция для элeктpобензoгeнератopa», — сообщается на сайте «Авито».
Также автор объявления уточняет, что над бункером находится офисное помещение, где на всех окнах есть бронированное остекление. Подведено автономное газовое отопление. Имеется охранная и пожарная сигнализация, кухня и душ.
Как сообщало URA.RU ранее, весной 2024 года в Челябинской области искали партнера, желающего привлечь инвестиции в старый советский бункер. Подземный объект в Златоусте предлагали переоборудовать в кинозал или концертную патриотическую площадку.
Офис и бункер под ним имеют все удобства и коммуникации
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В Челябинске за 8 миллионов рублей выставили на продажу скрытый под офисом бункер. Площадь подземного помещения составляет 50 квадратных метров, при этом в нем есть все коммуникации и система вентиляции. Соответствующее объявление появилось на доске интернет-объявлений. «Продается бункер площадью 50 квадратных метров с офисом в 92 квадратных метра. Цена — 8 млн рублей. Толщина железобетонных стен сооружения — один метр. Обоpудованo мecто и отдельная вытяжнaя вентиляция для элeктpобензoгeнератopa», — сообщается на сайте «Авито». Также автор объявления уточняет, что над бункером находится офисное помещение, где на всех окнах есть бронированное остекление. Подведено автономное газовое отопление. Имеется охранная и пожарная сигнализация, кухня и душ. Как сообщало URA.RU ранее, весной 2024 года в Челябинской области искали партнера, желающего привлечь инвестиции в старый советский бункер. Подземный объект в Златоусте предлагали переоборудовать в кинозал или концертную патриотическую площадку.