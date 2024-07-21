21 июля 2024
20 июля 2024

В Челябинске продается скрытый под бронированным офисом бункер. Скрин

В Челябинске выставили на продажу бункер с офисом за 8 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Высокинский в Екатеринбургском метрополитене, бункер, секретная комната, секретность
Бункер площадью 50 квадратных метров продают в Челябинске (архивное фото) Фото:

В Челябинске за 8 миллионов рублей выставили на продажу скрытый под офисом бункер. Площадь подземного помещения составляет 50 квадратных метров, при этом в нем есть все коммуникации и система вентиляции. Соответствующее объявление появилось на доске интернет-объявлений.

«Продается бункер площадью 50 квадратных метров с офисом в 92 квадратных метра. Цена — 8 млн рублей. Толщина железобетонных стен сооружения — один метр. Обоpудованo мecто и отдельная вытяжнaя вентиляция для элeктpобензoгeнератopa», — сообщается на сайте «Авито».

Также автор объявления уточняет, что над бункером находится офисное помещение, где на всех окнах есть бронированное остекление. Подведено автономное газовое отопление. Имеется охранная и пожарная сигнализация, кухня и душ.

Как сообщало URA.RU ранее, весной 2024 года в Челябинской области искали партнера, желающего привлечь инвестиции в старый советский бункер. Подземный объект в Златоусте предлагали переоборудовать в кинозал или концертную патриотическую площадку.

Офис и бункер под ним имеют все удобства и коммуникации
Офис и бункер под ним имеют все удобства и коммуникации

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске за 8 миллионов рублей выставили на продажу скрытый под офисом бункер. Площадь подземного помещения составляет 50 квадратных метров, при этом в нем есть все коммуникации и система вентиляции. Соответствующее объявление появилось на доске интернет-объявлений. «Продается бункер площадью 50 квадратных метров с офисом в 92 квадратных метра. Цена — 8 млн рублей. Толщина железобетонных стен сооружения — один метр. Обоpудованo мecто и отдельная вытяжнaя вентиляция для элeктpобензoгeнератopa», — сообщается на сайте «Авито». Также автор объявления уточняет, что над бункером находится офисное помещение, где на всех окнах есть бронированное остекление. Подведено автономное газовое отопление. Имеется охранная и пожарная сигнализация, кухня и душ. Как сообщало URA.RU ранее, весной 2024 года в Челябинской области искали партнера, желающего привлечь инвестиции в старый советский бункер. Подземный объект в Златоусте предлагали переоборудовать в кинозал или концертную патриотическую площадку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...