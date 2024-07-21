В Челябинске продается скрытый под бронированным офисом бункер. Скрин

В Челябинске выставили на продажу бункер с офисом за 8 миллионов рублей

22 июля 2024 в 00:05 Размер текста - 17 +

Бункер площадью 50 квадратных метров продают в Челябинске (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске за 8 миллионов рублей выставили на продажу скрытый под офисом бункер. Площадь подземного помещения составляет 50 квадратных метров, при этом в нем есть все коммуникации и система вентиляции. Соответствующее объявление появилось на доске интернет-объявлений. «Продается бункер площадью 50 квадратных метров с офисом в 92 квадратных метра. Цена — 8 млн рублей. Толщина железобетонных стен сооружения — один метр. Обоpудованo мecто и отдельная вытяжнaя вентиляция для элeктpобензoгeнератopa», — сообщается на сайте «Авито». Также автор объявления уточняет, что над бункером находится офисное помещение, где на всех окнах есть бронированное остекление. Подведено автономное газовое отопление. Имеется охранная и пожарная сигнализация, кухня и душ. Как сообщало URA.RU ранее, весной 2024 года в Челябинской области искали партнера, желающего привлечь инвестиции в старый советский бункер. Подземный объект в Златоусте предлагали переоборудовать в кинозал или концертную патриотическую площадку. Офис и бункер под ним имеют все удобства и коммуникации Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/bunker_50m_s_ofisom_92m_4282528652 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске за 8 миллионов рублей выставили на продажу скрытый под офисом бункер. Площадь подземного помещения составляет 50 квадратных метров, при этом в нем есть все коммуникации и система вентиляции. Соответствующее объявление появилось на доске интернет-объявлений. «Продается бункер площадью 50 квадратных метров с офисом в 92 квадратных метра. Цена — 8 млн рублей. Толщина железобетонных стен сооружения — один метр. Обоpудованo мecто и отдельная вытяжнaя вентиляция для элeктpобензoгeнератopa», — сообщается на сайте «Авито». Также автор объявления уточняет, что над бункером находится офисное помещение, где на всех окнах есть бронированное остекление. Подведено автономное газовое отопление. Имеется охранная и пожарная сигнализация, кухня и душ. Как сообщало URA.RU ранее, весной 2024 года в Челябинской области искали партнера, желающего привлечь инвестиции в старый советский бункер. Подземный объект в Златоусте предлагали переоборудовать в кинозал или концертную патриотическую площадку.