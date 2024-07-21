21 июля 2024

Врио главы ХМАО предложил нефтяникам создать профильные классы в школах

© Служба новостей «URA.RU»
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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук предложил нефтяникам создать профильные классы в Мегионе
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук предложил нефтяникам создать профильные классы в Мегионе Фото:

Врио губернатора Югры Руслан Кухарук предложил нефтяникам создать профильные классы в школах Мегиона (ХМАО). Он отметил, что такое решение способствует поднятию имиджа компании.

«По своему опыту работы в Тюмени знаю, что „Газпром“-классы, „Роснефть“-классы — это хорошее имиджевое решение для компании. Рассмотрите такую возможность в Мегионе, на базе школы можно оборудовать профильный класс. Для ребят это будет погружение в профессию, они будут понимать, что „Славнефть-Мегионнефтегаз“ — их будущее место работы», — обратился Кухарук к генеральному директору нефтяной компании «Славнефть-Мегионнефтегаз» ( дочернее общество «Газпрома» в ХМАО) Александру Баринову во время визита в Мегион.

Руководитель компании согласился с аргументами главы региона. Он отметил, что «Славнефть-Мегионнефтегаз» рассматривает возможность сотрудничества со школами с целью подготовки кадров для нефтяной промышленности. 

Ранее URA.RU писало, что Кухарук приехал с рабочим визитом в Мегион. Он встретился с главой города, депутатами и представителями бизнеса.

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Врио губернатора Югры Руслан Кухарук предложил нефтяникам создать профильные классы в школах Мегиона (ХМАО). Он отметил, что такое решение способствует поднятию имиджа компании. «По своему опыту работы в Тюмени знаю, что „Газпром“-классы, „Роснефть“-классы — это хорошее имиджевое решение для компании. Рассмотрите такую возможность в Мегионе, на базе школы можно оборудовать профильный класс. Для ребят это будет погружение в профессию, они будут понимать, что „Славнефть-Мегионнефтегаз“ — их будущее место работы», — обратился Кухарук к генеральному директору нефтяной компании «Славнефть-Мегионнефтегаз» ( дочернее общество «Газпрома» в ХМАО) Александру Баринову во время визита в Мегион. Руководитель компании согласился с аргументами главы региона. Он отметил, что «Славнефть-Мегионнефтегаз» рассматривает возможность сотрудничества со школами с целью подготовки кадров для нефтяной промышленности.  Ранее URA.RU писало, что Кухарук приехал с рабочим визитом в Мегион. Он встретился с главой города, депутатами и представителями бизнеса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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