Врио главы ХМАО предложил нефтяникам создать профильные классы в школах

Врио губернатора Югры Руслан Кухарук предложил нефтяникам создать профильные классы в школах Мегиона (ХМАО). Он отметил, что такое решение способствует поднятию имиджа компании.
«По своему опыту работы в Тюмени знаю, что „Газпром“-классы, „Роснефть“-классы — это хорошее имиджевое решение для компании. Рассмотрите такую возможность в Мегионе, на базе школы можно оборудовать профильный класс. Для ребят это будет погружение в профессию, они будут понимать, что „Славнефть-Мегионнефтегаз“ — их будущее место работы», — обратился Кухарук к генеральному директору нефтяной компании «Славнефть-Мегионнефтегаз» ( дочернее общество «Газпрома» в ХМАО) Александру Баринову во время визита в Мегион.
Руководитель компании согласился с аргументами главы региона. Он отметил, что «Славнефть-Мегионнефтегаз» рассматривает возможность сотрудничества со школами с целью подготовки кадров для нефтяной промышленности.
Ранее URA.RU писало, что Кухарук приехал с рабочим визитом в Мегион. Он встретился с главой города, депутатами и представителями бизнеса.
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