Екатеринбуржец убил собутыльника и запенил его тело в подвале

В Екатеринбурге мужчина в ходе распития алкоголя со знакомым поссорился с ним, из-за чего до смерти избил его, а тело залил монтажной пеной и спрятал в подвале. Суд признал убийцу виновным, назначив ему девять лет строгого режима, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«Убедившись, что потерпевший мертв, с целью сокрытия следов совершенного преступления осужденный переместил труп потерпевшего в подвальное помещение и, используя баллоны монтажной пены, запенил его, а также люк, ведущий в подвал», — следует из сообщения. Осужденный убил собутыльника многочисленными ударами по голове.
Екатеринбуржца признали виновным по части первой статьи 105 УК РФ (убийство). «Октябрьский райсуд назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — отметили в прокуратуре.
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