21 июля 2024

Екатеринбуржец убил собутыльника и запенил его тело в подвале

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина забил собутыльника до смерти руками и ногами
Мужчина забил собутыльника до смерти руками и ногами Фото:

В Екатеринбурге мужчина в ходе распития алкоголя со знакомым поссорился с ним, из-за чего до смерти избил его, а тело залил монтажной пеной и спрятал в подвале. Суд признал убийцу виновным, назначив ему девять лет строгого режима, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Убедившись, что потерпевший мертв, с целью сокрытия следов совершенного преступления осужденный переместил труп потерпевшего в подвальное помещение и, используя баллоны монтажной пены, запенил его, а также люк, ведущий в подвал», — следует из сообщения. Осужденный убил собутыльника многочисленными ударами по голове.

Екатеринбуржца признали виновным по части первой статьи 105 УК РФ (убийство). «Октябрьский райсуд назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — отметили в прокуратуре.

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В Екатеринбурге мужчина в ходе распития алкоголя со знакомым поссорился с ним, из-за чего до смерти избил его, а тело залил монтажной пеной и спрятал в подвале. Суд признал убийцу виновным, назначив ему девять лет строгого режима, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Убедившись, что потерпевший мертв, с целью сокрытия следов совершенного преступления осужденный переместил труп потерпевшего в подвальное помещение и, используя баллоны монтажной пены, запенил его, а также люк, ведущий в подвал», — следует из сообщения. Осужденный убил собутыльника многочисленными ударами по голове. Екатеринбуржца признали виновным по части первой статьи 105 УК РФ (убийство). «Октябрьский райсуд назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — отметили в прокуратуре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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