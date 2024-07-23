Глава федерации плавания ответил на жалобу пловчихи Ефимовой на условия проживания в Екатеринбурге

Федерация плавания Москвы не может заселять спортсменов в пятизвездочные отели, а тем, кому не нравятся условия, могут арендовать себе жилье за свой счет. Об этом заявил глава организации Евгений Коротышкин в ответ на высмеивания условий проживания в Екатеринбурге на Кубке России пловчихой Юлией Ефимовой.
«Есть нормы, установленные министерством, и мы не можем их поселить в пятизвездочный отель. Мы делаем все возможное, чтобы найти лучшие условия среди всех сборных команд. Наоборот, всегда с небольшой завистью относятся к сборной Москвы, потому что мы всегда размещаемся в лучших гостиницах и бронируем все очень заранее», — передает «Матч ТВ» слова Коротышкина.
Он отметил, что спортсменам необходимо собраться и выступить на соревнованиях, а если все же условия проживания напрягают, то можно спокойно арендовать жилье за свой счет. Глава федерации прилетит в Екатеринбург 26 июля, тогда он пообещал проверить условия, на которые пожаловалась Ефимова.
Спортсменка в соцсетях саркастически описала комнату, в которую ее заселили на время Кубка России, проходящего в уральской столице с 23 по 28 июля. Пловчиха является шестикратной чемпионкой мира по плаванию, трехкратным призером Олимпийских игр и семикратной чемпионкой Европы.
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