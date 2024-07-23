Челябинскому губернатору Алексею Текслеру 23 июля показали работу дронов, которые помогают фермерам удобрять обширные поля. Различные виды дронов запустили в ходе праздника «День поля» в Нагайбакском районе, который глава района посетил с рабочим визитом.
«Нужно развивать современные формы сельского хозяйства, внедрять цифровые технологии. Крайне актуальное направление — применение дронов, будем его поддерживать», — цитирует слова Текслера корреспондент URA.RU.
Главе региона продемонстрировали работу двух разновидностей дронов, которые удобряют поля. Беспилотники несут на себе цистерну и распылители, которые позволяют оперативно обрабатывать большие площади.
Ранее стало известно, что губернатор Челябинской области прибыл с рабочим визитом в Нагайбакский район. Он пообщался с фермерами, попробовал местную продукцию и ознакомился с принципами управления современной сельхозтехники. Кроме того, Текслер заявил об обнулении единого сельхозналога.
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