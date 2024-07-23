Челябинскому губернатору Текслеру показали работу дронов, удобряющих поля. Фото, видео

23 июля 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

Дроны помогают фермерам удобрять обширные поля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинскому губернатору Алексею Текслеру 23 июля показали работу дронов, которые помогают фермерам удобрять обширные поля. Различные виды дронов запустили в ходе праздника «День поля» в Нагайбакском районе, который глава района посетил с рабочим визитом. «Нужно развивать современные формы сельского хозяйства, внедрять цифровые технологии. Крайне актуальное направление — применение дронов, будем его поддерживать», — цитирует слова Текслера корреспондент URA.RU. Главе региона продемонстрировали работу двух разновидностей дронов, которые удобряют поля. Беспилотники несут на себе цистерну и распылители, которые позволяют оперативно обрабатывать большие площади. Ранее стало известно, что губернатор Челябинской области прибыл с рабочим визитом в Нагайбакский район. Он пообщался с фермерами, попробовал местную продукцию и ознакомился с принципами управления современной сельхозтехники. Кроме того, Текслер заявил об обнулении единого сельхозналога. Дрон способен обработать большие площади Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинскому губернатору Алексею Текслеру 23 июля показали работу дронов, которые помогают фермерам удобрять обширные поля. Различные виды дронов запустили в ходе праздника «День поля» в Нагайбакском районе, который глава района посетил с рабочим визитом. «Нужно развивать современные формы сельского хозяйства, внедрять цифровые технологии. Крайне актуальное направление — применение дронов, будем его поддерживать», — цитирует слова Текслера корреспондент URA.RU. Главе региона продемонстрировали работу двух разновидностей дронов, которые удобряют поля. Беспилотники несут на себе цистерну и распылители, которые позволяют оперативно обрабатывать большие площади. Ранее стало известно, что губернатор Челябинской области прибыл с рабочим визитом в Нагайбакский район. Он пообщался с фермерами, попробовал местную продукцию и ознакомился с принципами управления современной сельхозтехники. Кроме того, Текслер заявил об обнулении единого сельхозналога.