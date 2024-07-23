Челябинскому губернатору Текслеру показали работу дронов, удобряющих поля. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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День поля
Дроны помогают фермерам удобрять обширные поля Фото:

Челябинскому губернатору Алексею Текслеру 23 июля показали работу дронов, которые помогают фермерам удобрять обширные поля. Различные виды дронов запустили в ходе праздника «День поля» в Нагайбакском районе, который глава района посетил с рабочим визитом.

«Нужно развивать современные формы сельского хозяйства, внедрять цифровые технологии. Крайне актуальное направление — применение дронов, будем его поддерживать», — цитирует слова Текслера корреспондент URA.RU.

Главе региона продемонстрировали работу двух разновидностей дронов, которые удобряют поля. Беспилотники несут на себе цистерну и распылители, которые позволяют оперативно обрабатывать большие площади.

Ранее стало известно, что губернатор Челябинской области прибыл с рабочим визитом в Нагайбакский район. Он пообщался с фермерами, попробовал местную продукцию и ознакомился с принципами управления современной сельхозтехники. Кроме того, Текслер заявил об обнулении единого сельхозналога.

День поля
Дрон способен обработать большие площади
Фото:

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Челябинскому губернатору Алексею Текслеру 23 июля показали работу дронов, которые помогают фермерам удобрять обширные поля. Различные виды дронов запустили в ходе праздника «День поля» в Нагайбакском районе, который глава района посетил с рабочим визитом. «Нужно развивать современные формы сельского хозяйства, внедрять цифровые технологии. Крайне актуальное направление — применение дронов, будем его поддерживать», — цитирует слова Текслера корреспондент URA.RU. Главе региона продемонстрировали работу двух разновидностей дронов, которые удобряют поля. Беспилотники несут на себе цистерну и распылители, которые позволяют оперативно обрабатывать большие площади. Ранее стало известно, что губернатор Челябинской области прибыл с рабочим визитом в Нагайбакский район. Он пообщался с фермерами, попробовал местную продукцию и ознакомился с принципами управления современной сельхозтехники. Кроме того, Текслер заявил об обнулении единого сельхозналога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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