В Пермском крае розничная продажа алкоголя запрещена с 23:00 до 08:00. Кроме того, запрет распространяется на некоторые праздничные дни. Но и днем в будни в ряде мест алкогольные напитки остаются под запретом. URA.RU подготовило памятку с подробностями «сухого закона» в Прикамье.
Время продажи алкоголя в Пермском крае
Правила продажи алкоголя определены постановлением правительства Пермского края № 755-п, которое было принято в 2011 году. На всей территории Прикамья спиртное законно можно купить только днем. Запрещена торговля алкоголем с 23:00 до 08:00.
Дни полного запрета
Во время ряда федеральных, региональных и местных праздников продажа алкоголя запрещается круглосуточно. Так полный запрет действует:
- 1 мая — Праздник Весны и Труда;
- 9 мая — День Победы;
- 28 мая — День пограничника;
- 1 июня — Международный день защиты детей;
- 12 июня — День России;
- 2 августа — День воздушно-десантных войск;
- 1 сентября — День знаний;
- 4 ноября — День народного единства.
Полный запрет действует и во время «Последних звонков» в школах. Их даты каждый муниципалитет определяет самостоятельно. Также полный запрет на продажу спиртного вводится в отдельных муниципалитетах в дни массовых мероприятий. Обычно это делается во время «Дней города», крупных фестивалей или религиозных праздников.
Места полного запрета
Продажа алкоголя в Пермском каре ограничена не только по времени, но и месту. Так, нельзя торговать спиртным:
- в зданиях студенческих общежитий и рядом с ними;
- в магазинах, которые расположены в жилых домах и вход в них организован со стороны подъездов;
- в зданиях, где есть организации социального обслуживания пожилых и инвалидов, и рядом с ними;
- в монастырях, храмах, церквях и на прилегающих территориях;
- в парках и скверах, предназначенных для отдыха и массовых мероприятий;
- в магазинах, расположенных в зданиях, где работает ФСИН, а также в тюрьмах, исправительных и воспитательных колониях, колониях-поселениях, СИЗО, ИВС;
- на территории детских оздоровительных лагерей и рядом с ними.
Особые запреты
Ограничить продажу алкоголя власти могут и ориентируясь на текущую ситуацию. Например, на время проведения любых массовых мероприятий, а также за два часа до их начала и в течение часа после их окончания. Это касается как спортивных, так и культурных событий, а также митингов и парадов.
Исключения
Ограничение продажи действует только для магазинов. В кафе и ресторанах приобрести спиртное можно и в праздники, и в неурочные часы. Но выносить его из заведения нельзя.
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