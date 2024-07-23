23 июля 2024

Когда и где пермякам запрещено покупать алкоголь. Инфографика

В Пермском крае продажа алкоголя запрещена с 23:00 до 08:00 и в праздники
© Служба новостей «URA.RU»
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Рюмки остаются сухими в определенные часы и дни
Рюмки остаются сухими в определенные часы и дни Фото:

В Пермском крае розничная продажа алкоголя запрещена с 23:00 до 08:00. Кроме того, запрет распространяется на некоторые праздничные дни. Но и днем в будни в ряде мест алкогольные напитки остаются под запретом. URA.RU подготовило памятку с подробностями «сухого закона» в Прикамье.

Время продажи алкоголя в Пермском крае

Правила продажи алкоголя определены постановлением правительства Пермского края № 755-п, которое было принято в 2011 году. На всей территории Прикамья спиртное законно можно купить только днем. Запрещена торговля алкоголем с 23:00 до 08:00.

Дни полного запрета

Во время ряда федеральных, региональных и местных праздников продажа алкоголя запрещается круглосуточно. Так полный запрет действует:

  • 1 мая — Праздник Весны и Труда;
  • 9 мая — День Победы;
  • 28 мая — День пограничника;
  • 1 июня — Международный день защиты детей;
  • 12 июня — День России;
  • 2 августа — День воздушно-десантных войск;
  • 1 сентября — День знаний;
  • 4 ноября — День народного единства.

Полный запрет действует и во время «Последних звонков» в школах. Их даты каждый муниципалитет определяет самостоятельно. Также полный запрет на продажу спиртного вводится в отдельных муниципалитетах в дни массовых мероприятий. Обычно это делается во время «Дней города», крупных фестивалей или религиозных праздников.

Места полного запрета

Продажа алкоголя в Пермском каре ограничена не только по времени, но и месту. Так, нельзя торговать спиртным:

  • в зданиях студенческих общежитий и рядом с ними;
  • в магазинах, которые расположены в жилых домах и вход в них организован со стороны подъездов;
  • в зданиях, где есть организации социального обслуживания пожилых и инвалидов, и рядом с ними;
  • в монастырях, храмах, церквях и на прилегающих территориях;
  • в парках и скверах, предназначенных для отдыха и массовых мероприятий;
  • в магазинах, расположенных в зданиях, где работает ФСИН, а также в тюрьмах, исправительных и воспитательных колониях, колониях-поселениях, СИЗО, ИВС;
  • на территории детских оздоровительных лагерей и рядом с ними.

Особые запреты

Ограничить продажу алкоголя власти могут и ориентируясь на текущую ситуацию. Например, на время проведения любых массовых мероприятий, а также за два часа до их начала и в течение часа после их окончания. Это касается как спортивных, так и культурных событий, а также митингов и парадов.

Исключения

Ограничение продажи действует только для магазинов. В кафе и ресторанах приобрести спиртное можно и в праздники, и в неурочные часы. Но выносить его из заведения нельзя.

Памятка о запрете продажи алкоголя
Памятка о запрете продажи алкоголя
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В Пермском крае розничная продажа алкоголя запрещена с 23:00 до 08:00. Кроме того, запрет распространяется на некоторые праздничные дни. Но и днем в будни в ряде мест алкогольные напитки остаются под запретом. URA.RU подготовило памятку с подробностями «сухого закона» в Прикамье. Время продажи алкоголя в Пермском крае Правила продажи алкоголя определены постановлением правительства Пермского края № 755-п, которое было принято в 2011 году. На всей территории Прикамья спиртное законно можно купить только днем. Запрещена торговля алкоголем с 23:00 до 08:00. Дни полного запрета Во время ряда федеральных, региональных и местных праздников продажа алкоголя запрещается круглосуточно. Так полный запрет действует: Полный запрет действует и во время «Последних звонков» в школах. Их даты каждый муниципалитет определяет самостоятельно. Также полный запрет на продажу спиртного вводится в отдельных муниципалитетах в дни массовых мероприятий. Обычно это делается во время «Дней города», крупных фестивалей или религиозных праздников. Места полного запрета Продажа алкоголя в Пермском каре ограничена не только по времени, но и месту. Так, нельзя торговать спиртным: Особые запреты Ограничить продажу алкоголя власти могут и ориентируясь на текущую ситуацию. Например, на время проведения любых массовых мероприятий, а также за два часа до их начала и в течение часа после их окончания. Это касается как спортивных, так и культурных событий, а также митингов и парадов. Исключения Ограничение продажи действует только для магазинов. В кафе и ресторанах приобрести спиртное можно и в праздники, и в неурочные часы. Но выносить его из заведения нельзя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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