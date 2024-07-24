Стало известно, почему МОК отказался транслировать Олимпиаду в Париже для россиян

МОК: комитет не несет ответственность за трансляции Олимпийских игр в России
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Виды Парижа. Париж, эйфелева башня, париж, сена, франция
МОК объяснил причину отказа транслировать для россиян Олимпийские игры 2024 в Париже Фото:

За трансляцию в России Олимпийских игр, которые в 2024 проводятся Париже, несет ответственность не Международный Олимпийский комитет (МОК), а компания «Телеспорт Груп». Об этом заявили в пресс-службе комитета.

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«С Олимпиады в Токио у МОК действует соглашение с агентством по спортивным правам «Телеспорт Груп», которое приобрело медиа-права на территории России, в том числе на трансляцию Олимпийских игр в Париже в 2024 году. За сублицензирование медиа-прав вещателям в этом регионе отвечает «Телеспорт Груп», — сообщили изданию «РИА Новости» в пресс-службе МОК.

Там также добавили, что МОК стремится транслировать Олимпиаду на как можно большую аудиторию по всему миру. Однако ввиду вышеупомянутых соглашений и отсутствия у комитета прав на трансляцию, он не ответственен за ее отсутствие в России.

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За трансляцию в России Олимпийских игр, которые в 2024 проводятся Париже, несет ответственность не Международный Олимпийский комитет (МОК), а компания «Телеспорт Груп». Об этом заявили в пресс-службе комитета. «С Олимпиады в Токио у МОК действует соглашение с агентством по спортивным правам «Телеспорт Груп», которое приобрело медиа-права на территории России, в том числе на трансляцию Олимпийских игр в Париже в 2024 году. За сублицензирование медиа-прав вещателям в этом регионе отвечает «Телеспорт Груп», — сообщили изданию «РИА Новости» в пресс-службе МОК. Там также добавили, что МОК стремится транслировать Олимпиаду на как можно большую аудиторию по всему миру. Однако ввиду вышеупомянутых соглашений и отсутствия у комитета прав на трансляцию, он не ответственен за ее отсутствие в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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