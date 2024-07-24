Стало известно, почему МОК отказался транслировать Олимпиаду в Париже для россиян

МОК: комитет не несет ответственность за трансляции Олимпийских игр в России

24 июля 2024 в 15:24 Размер текста - 17 +

МОК объяснил причину отказа транслировать для россиян Олимпийские игры 2024 в Париже Фото: Владимир Андреев © URA.RU За трансляцию в России Олимпийских игр, которые в 2024 проводятся Париже, несет ответственность не Международный Олимпийский комитет (МОК), а компания «Телеспорт Груп». Об этом заявили в пресс-службе комитета. Новость по теме Когда и где смотреть выступления российских спортсменов на Олимпиаде «С Олимпиады в Токио у МОК действует соглашение с агентством по спортивным правам «Телеспорт Груп», которое приобрело медиа-права на территории России, в том числе на трансляцию Олимпийских игр в Париже в 2024 году. За сублицензирование медиа-прав вещателям в этом регионе отвечает «Телеспорт Груп», — сообщили изданию «РИА Новости» в пресс-службе МОК. Там также добавили, что МОК стремится транслировать Олимпиаду на как можно большую аудиторию по всему миру. Однако ввиду вышеупомянутых соглашений и отсутствия у комитета прав на трансляцию, он не ответственен за ее отсутствие в России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За трансляцию в России Олимпийских игр, которые в 2024 проводятся Париже, несет ответственность не Международный Олимпийский комитет (МОК), а компания «Телеспорт Груп». Об этом заявили в пресс-службе комитета. «С Олимпиады в Токио у МОК действует соглашение с агентством по спортивным правам «Телеспорт Груп», которое приобрело медиа-права на территории России, в том числе на трансляцию Олимпийских игр в Париже в 2024 году. За сублицензирование медиа-прав вещателям в этом регионе отвечает «Телеспорт Груп», — сообщили изданию «РИА Новости» в пресс-службе МОК. Там также добавили, что МОК стремится транслировать Олимпиаду на как можно большую аудиторию по всему миру. Однако ввиду вышеупомянутых соглашений и отсутствия у комитета прав на трансляцию, он не ответственен за ее отсутствие в России.