Стало известно, почему МОК отказался транслировать Олимпиаду в Париже для россиян

За трансляцию в России Олимпийских игр, которые в 2024 проводятся Париже, несет ответственность не Международный Олимпийский комитет (МОК), а компания «Телеспорт Груп». Об этом заявили в пресс-службе комитета.
«С Олимпиады в Токио у МОК действует соглашение с агентством по спортивным правам «Телеспорт Груп», которое приобрело медиа-права на территории России, в том числе на трансляцию Олимпийских игр в Париже в 2024 году. За сублицензирование медиа-прав вещателям в этом регионе отвечает «Телеспорт Груп», — сообщили изданию «РИА Новости» в пресс-службе МОК.
Там также добавили, что МОК стремится транслировать Олимпиаду на как можно большую аудиторию по всему миру. Однако ввиду вышеупомянутых соглашений и отсутствия у комитета прав на трансляцию, он не ответственен за ее отсутствие в России.
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