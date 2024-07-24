Росприроднадзор отсудил почти полмиллиарда рублей у бывшего актива Хотина

Роспотребнадзор выиграл иск у фирмы «Каюм Нефть» из ХМАО, которая принадлежала осужденному за растрату экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину. По решению суда, нефтяная компания должна выплатить почти полмиллиарда рублей за вред, нанесенный окружающей среде.
«Взыскать с АО „Каюм нефть“ в пользу Северо-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду в размере 365 792 133 рубля 26 копеек. Пени за несвоевременное и неполное внесение платы — 63 989 237 рублей 18 копеек», — указано в документах суда, которые имеются в распоряжении агентства URA.RU.
Общая сумма долга компании составила 429 781 370 рублей 44 копейки. Также «Каюм нефть» должна оплатить в доход федерального бюджета 200 тысяч рублей госпошлины за арбитражный процесс. До середины августа 2024 года компания может обжаловать решение суда. Агентство направило в «Каюм Нефть» запрос, в настоящее время ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что компания «Каюм Нефть»» была признана банкротом в 2022 году. Кредиторы требуют с нефтяного предприятия миллиарды рублей.
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