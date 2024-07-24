Росприроднадзор отсудил почти полмиллиарда рублей у бывшего актива Хотина

Компания «Каюм Нефть» из ХМАО заплатит 500 миллионов рублей за вред природе
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"Каюм Нефть" заплатит полмиллиарда рублей за нефтяные разливы
"Каюм Нефть" заплатит полмиллиарда рублей за нефтяные разливы Фото:

Роспотребнадзор выиграл иск у фирмы «Каюм Нефть» из ХМАО, которая принадлежала осужденному за растрату экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину. По решению суда, нефтяная компания должна выплатить почти полмиллиарда рублей за вред, нанесенный окружающей среде.

«Взыскать с АО „Каюм нефть“ в пользу Северо-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду в размере 365 792 133 рубля 26 копеек. Пени за несвоевременное и неполное внесение платы — 63 989 237 рублей 18 копеек», — указано в документах суда, которые имеются в распоряжении агентства URA.RU.

Общая сумма долга компании составила 429 781 370 рублей 44 копейки. Также «Каюм нефть» должна оплатить в доход федерального бюджета 200 тысяч рублей госпошлины за арбитражный процесс. До середины августа 2024 года компания может обжаловать решение суда. Агентство направило в «Каюм Нефть» запрос, в настоящее время ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что компания «Каюм Нефть»» была признана банкротом в 2022 году. Кредиторы требуют с нефтяного предприятия миллиарды рублей.

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Роспотребнадзор выиграл иск у фирмы «Каюм Нефть» из ХМАО, которая принадлежала осужденному за растрату экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину. По решению суда, нефтяная компания должна выплатить почти полмиллиарда рублей за вред, нанесенный окружающей среде. «Взыскать с АО „Каюм нефть“ в пользу Северо-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду в размере 365 792 133 рубля 26 копеек. Пени за несвоевременное и неполное внесение платы — 63 989 237 рублей 18 копеек», — указано в документах суда, которые имеются в распоряжении агентства URA.RU. Общая сумма долга компании составила 429 781 370 рублей 44 копейки. Также «Каюм нефть» должна оплатить в доход федерального бюджета 200 тысяч рублей госпошлины за арбитражный процесс. До середины августа 2024 года компания может обжаловать решение суда. Агентство направило в «Каюм Нефть» запрос, в настоящее время ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что компания «Каюм Нефть»» была признана банкротом в 2022 году. Кредиторы требуют с нефтяного предприятия миллиарды рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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