В Екатеринбурге в день рождения легендарного уральского разведчика Николая Кузнецова — 27 июля, прошли памятные мероприятия в его честь. Кадеты Суворовского училища и отряд юнармейцев из Нижнего Тагила почтили память героя и возложили цветы к его памятнику, сообщили URA.RU в Фонде святой Екатерины.
«Судьба разведчика — это тяжелая ноша. Помня о Родине, приходится вживаться в роль человека, который находится в тылу врага. Кузнецов посвятил себя служению Советскому Союзу, всю свою жизнь был предан своему государству, много сделал для победы и постоянно подвергал себя опасности», — заявил начальник штаба местного управления «Юнармии» Нижнего Тагила Виктор Цымбал.
Он отметил, что изучение истории России и сбережение памяти о ветеранах лежит в основе сохранения государства. Представители фонда подчеркнули, что уделяют особое внимание сохранению памяти Николая Кузнецова.
В мультимедийном парке «Россия — Моя история» также открыта постоянная интерактивная экспозиция «Николай Кузнецов. Человек-легенда», где с помощью AR-технологий можно прикоснуться к героическим дням и моментам, которые помогли одержать победу в Великой Отечественной войне. За 16 месяцев разведчику удалось уничтожить 11 высших чинов администрации фашистской Германии, после чего у него получалось уходить нераскрытым. Подробнее о подвигах героя — в материале URA.RU.
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