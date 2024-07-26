В Екатеринбурге почтили память легендарного разведчика Кузнецова. Фото

27 июля 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

О жизни Николая Кузнецова можно узнать на экспозиции, посвященной его жизни Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге в день рождения легендарного уральского разведчика Николая Кузнецова — 27 июля, прошли памятные мероприятия в его честь. Кадеты Суворовского училища и отряд юнармейцев из Нижнего Тагила почтили память героя и возложили цветы к его памятнику, сообщили URA.RU в Фонде святой Екатерины. «Судьба разведчика — это тяжелая ноша. Помня о Родине, приходится вживаться в роль человека, который находится в тылу врага. Кузнецов посвятил себя служению Советскому Союзу, всю свою жизнь был предан своему государству, много сделал для победы и постоянно подвергал себя опасности», — заявил начальник штаба местного управления «Юнармии» Нижнего Тагила Виктор Цымбал. Он отметил, что изучение истории России и сбережение памяти о ветеранах лежит в основе сохранения государства. Представители фонда подчеркнули, что уделяют особое внимание сохранению памяти Николая Кузнецова. В мультимедийном парке «Россия — Моя история» также открыта постоянная интерактивная экспозиция «Николай Кузнецов. Человек-легенда», где с помощью AR-технологий можно прикоснуться к героическим дням и моментам, которые помогли одержать победу в Великой Отечественной войне. За 16 месяцев разведчику удалось уничтожить 11 высших чинов администрации фашистской Германии, после чего у него получалось уходить нераскрытым. Подробнее о подвигах героя — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в день рождения легендарного уральского разведчика Николая Кузнецова — 27 июля, прошли памятные мероприятия в его честь. Кадеты Суворовского училища и отряд юнармейцев из Нижнего Тагила почтили память героя и возложили цветы к его памятнику, сообщили URA.RU в Фонде святой Екатерины. «Судьба разведчика — это тяжелая ноша. Помня о Родине, приходится вживаться в роль человека, который находится в тылу врага. Кузнецов посвятил себя служению Советскому Союзу, всю свою жизнь был предан своему государству, много сделал для победы и постоянно подвергал себя опасности», — заявил начальник штаба местного управления «Юнармии» Нижнего Тагила Виктор Цымбал. Он отметил, что изучение истории России и сбережение памяти о ветеранах лежит в основе сохранения государства. Представители фонда подчеркнули, что уделяют особое внимание сохранению памяти Николая Кузнецова. В мультимедийном парке «Россия — Моя история» также открыта постоянная интерактивная экспозиция «Николай Кузнецов. Человек-легенда», где с помощью AR-технологий можно прикоснуться к героическим дням и моментам, которые помогли одержать победу в Великой Отечественной войне. За 16 месяцев разведчику удалось уничтожить 11 высших чинов администрации фашистской Германии, после чего у него получалось уходить нераскрытым. Подробнее о подвигах героя — в материале URA.RU.