Baza: полицейские насмерть забили бойца СВО

В Махачкале в отделении полиции погиб участник спецоперации 48-летний Ахмед Джабраилов после того, как его избили несколько полицейских. Перед этим его задержали из-за агрессивного и неадекватного поведения. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«В махачкалинском отделе полиции умер участник СВО. Последние минуты его жизни попали на камеру наблюдения — несколько полицейских навалились на него, избивали и били шокером», — пишет telegram-канал. Отмечается, что, когда приехали врачи, мужчину было поздно спасать.
Трагедия произошла 9 июля, когда мужчина был задержан по проспекту Расула Гамзатова. По сообщениям местных СМИ, Джабраилов вел себя агрессивно и неадекватно, о чем свидетельствуют заявления прохожих, утверждавших, что он бегал с ножом по крыше и находился под воздействием наркотиков, передает Baza.
Полиция была вызвана на место происшествия после сообщений очевидцев. В результате столкновения с правоохранительными органами Джабраилов оказал сопротивление и был доставлен в дежурную часть Советского района Махачкалы. На записанном видео заметно, что первое время с Ахмедом находились двое полицейских, они разговаривали. Другие сотрудники также периодически заходили в кабинет. Однако по истечению времени состояние Джабраилова ухудшалось, он лежал на полу, а полицейские пытались напоить его водой.
Ситуация обострилась через несколько минут, когда один из полицейских применил физическую силу, навалившись коленом на Джабраилова. Это вызвало сопротивление со стороны задержанного, после чего четверо полицейских стали удерживать мужчину, они также применили электрошокер. Спустя пять минут Ахмед Джабраилов перестал двигаться и подавать признаки жизни.
URA.RU направило запрос в отделение МВД по Республике Дагестан. На момент публикации материала ответа не поступило. Корреспондент агентства также связалась с пресс-службой ведомства по телефону. В ответ на вопрос журналиста дежурный бросил трубку.
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