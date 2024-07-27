27 июля 2024

МЧС России оказывает помощь населению поселка Киолим. Видео

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Киолим
Большая вода буквально сметала на своем пути дома и постройки жителей Фото:

Сотрудники МЧС России оказывают помощь населению поселка Киолим, где из-за размыва насыпного участка плотины Киолимского водохранилища произошло подтопление. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«Специалисты Миасского пожарно-спасательного гарнизона помогают населению решить возникшие проблемы. Они разбирают завалы, помогают очистить территорию, загрузить мусор в грузовики для вывоза», — сообщает ГУ МЧС по региону в своем telegram-канале.

Совместно с представителями муниципалитета проводятся все необходимые восстановительные работы по обеспечению жизнедеятельности населения. Также миасские огнеборцы оказывают и моральную поддержку пострадавшим от наводнения в результате прорыва дамбы.

Вечером 26 июля из-за прорыва дамбы Киолим затопило. Всех эвакуировали, никто не пострадал. К утру вода из поселка ушла, жители возвращаются в свои дома. Режим ЧС в Карабаше сохраняется.

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Сотрудники МЧС России оказывают помощь населению поселка Киолим, где из-за размыва насыпного участка плотины Киолимского водохранилища произошло подтопление. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства. «Специалисты Миасского пожарно-спасательного гарнизона помогают населению решить возникшие проблемы. Они разбирают завалы, помогают очистить территорию, загрузить мусор в грузовики для вывоза», — сообщает ГУ МЧС по региону в своем telegram-канале. Совместно с представителями муниципалитета проводятся все необходимые восстановительные работы по обеспечению жизнедеятельности населения. Также миасские огнеборцы оказывают и моральную поддержку пострадавшим от наводнения в результате прорыва дамбы. Вечером 26 июля из-за прорыва дамбы Киолим затопило. Всех эвакуировали, никто не пострадал. К утру вода из поселка ушла, жители возвращаются в свои дома. Режим ЧС в Карабаше сохраняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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