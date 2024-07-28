Депутат Наумов предлагает челябинским властям связаться с создателями осушителей

Замглавы фракции ЛДПР в Государственной думе Станислав Наумов предлагает помочь властям Челябинской области напрямую связаться с российскими производителями осушителей воздуха. Об этом сообщает пресс-служба партии со ссылкой на слова Наумова.
«Руководство Челябинской области, городов и районов Южного Урала делают все необходимое и возможное, чтобы снизить негативные последствия от водной стихии. Готов помочь установить прямые контакты с российскими производителями. Со своей стороны, оплачу за счет своих личных средств одну такую установку», — сообщил Наумов, слова которого опубликованы в telegram-канале партии ЛДПР.
Как говорит депутат, у него сердце обливается кровью, когда он смотрит на затопленное садовое товарищество, где у его бабушки и дедушки было шесть соток. Климатические процессы неподконтрольны человеку, говорит Наумов. Но вот справится с их последствиями возможно. По опыту Оренбурга и Кургана, которые были затоплены минувшей весной, для восстановления домов может понадобиться осушитель воздуха. Специальная установка поможет просушить дома, говорит Наумов.
В Челябинской области 26 июля прорвало дамбу на Киалимском водохранилище в Карабашском городском округе. Под воду ушли дома сразу в нескольких населенных пунктах. Сильнее других пострадал поселок Киолим. Карабаш 27 июля посетили полпред президента в УрФО Владимир Якушев, который приехал по поручению Владимира Путина, и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
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