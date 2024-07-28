28 июля 2024

Депутат Наумов предлагает челябинским властям связаться с создателями осушителей

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Киолим
От прорыва дамбы больше других пострадал поселок Киолим Фото:
новость из сюжета
Под Карабашем прорвало дамбу

Замглавы фракции ЛДПР в Государственной думе Станислав Наумов предлагает помочь властям Челябинской области напрямую связаться с российскими производителями осушителей воздуха. Об этом сообщает пресс-служба партии со ссылкой на слова Наумова.

«Руководство Челябинской области, городов и районов Южного Урала делают все необходимое и возможное, чтобы снизить негативные последствия от водной стихии. Готов помочь установить прямые контакты с российскими производителями. Со своей стороны, оплачу за счет своих личных средств одну такую установку», — сообщил Наумов, слова которого опубликованы в telegram-канале партии ЛДПР.

Как говорит депутат, у него сердце обливается кровью, когда он смотрит на затопленное садовое товарищество, где у его бабушки и дедушки было шесть соток. Климатические процессы неподконтрольны человеку, говорит Наумов. Но вот справится с их последствиями возможно. По опыту Оренбурга и Кургана, которые были затоплены минувшей весной, для восстановления домов может понадобиться осушитель воздуха. Специальная установка поможет просушить дома, говорит Наумов.

В Челябинской области 26 июля прорвало дамбу на Киалимском водохранилище в Карабашском городском округе. Под воду ушли дома сразу в нескольких населенных пунктах. Сильнее других пострадал поселок Киолим. Карабаш 27 июля посетили полпред президента в УрФО Владимир Якушев, который приехал по поручению Владимира Путина, и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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Замглавы фракции ЛДПР в Государственной думе Станислав Наумов предлагает помочь властям Челябинской области напрямую связаться с российскими производителями осушителей воздуха. Об этом сообщает пресс-служба партии со ссылкой на слова Наумова. «Руководство Челябинской области, городов и районов Южного Урала делают все необходимое и возможное, чтобы снизить негативные последствия от водной стихии. Готов помочь установить прямые контакты с российскими производителями. Со своей стороны, оплачу за счет своих личных средств одну такую установку», — сообщил Наумов, слова которого опубликованы в telegram-канале партии ЛДПР. Как говорит депутат, у него сердце обливается кровью, когда он смотрит на затопленное садовое товарищество, где у его бабушки и дедушки было шесть соток. Климатические процессы неподконтрольны человеку, говорит Наумов. Но вот справится с их последствиями возможно. По опыту Оренбурга и Кургана, которые были затоплены минувшей весной, для восстановления домов может понадобиться осушитель воздуха. Специальная установка поможет просушить дома, говорит Наумов. В Челябинской области 26 июля прорвало дамбу на Киалимском водохранилище в Карабашском городском округе. Под воду ушли дома сразу в нескольких населенных пунктах. Сильнее других пострадал поселок Киолим. Карабаш 27 июля посетили полпред президента в УрФО Владимир Якушев, который приехал по поручению Владимира Путина, и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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