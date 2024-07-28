В ХМАО кандидата в мэры от «Единой России» обвинили в незаконной агитации

Кандидата на должность главы городского поселения Белый Яр (Сургутский район, ХМАО) Владимира Мансурова уличили в незаконном распространении агитационных материалов. Об этом URA.RU сообщила кандидат на должность главы Наталья Матвийчук, написавшая жалобу главе ТИК муниципалитета Андрею Чижову.
«Кандидатом на должность главы городского поселения Белый Яр Мансуровым Владимиром Петровичем распространяются листовки, имеющие признаки агитационного материала без выходных данных», – пишет в обращении к главе ТИК Чижову Наталья Матвийчук, документ есть в распоряжении редакции. По ее словам, в агитматериалах отсутствовали наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации, которая изготовила материал.
В избирательном штабе Владимира Мансурова URA.RU сообщили, что кандидат не имеет отношения к размещению агитматериалов. «В своей работе в рамках текущей избирательной кампании кандидат придерживается строгого соблюдения Федерального закона 67 (Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан РФ» — прим. URA.RU). Агитационные материалы по местам, указанным в обращении, он не размещал и не давал соответствующих поручений», – прокомментировали URA.RU в штабе.
На жалобу Натальи Матвийчук в избиркоме Сургутского района ответили, что установить личность изготовителя агитматериалов не удалось. Ее жалоба направлена в ОМВД по Сургутскому району. В пресс-службе УМВД ХМАО сообщили, что материалы из ТИК в полицию муниципалитета для проведения проверки еще не поступали.
Агентство попыталось связаться с главой ТИК Сургутского района Андреем Чижовым. Он не ответил на звонок журналиста
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