В Ленинском районе Челябинска на месяц ограничат движение для автомобилистов

В Ленинском районе Челябинска с 29 июля по 30 августа на улице Фронзе на пересечении с улицей Барбюса на месяц перекроют движение. В это время будут проводиться работы по капитальному ремонту участка напорного коллектора, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Прекратить движение транспорта по улице Фрунзе на пересечении с улицей Барбюса при выполнении работ открытым способом на проезжей части с 10 часов 29 июля до 22 часов 30 августа 2024 года. Ограничить движение транспорта по улице Барбюса на пересечении с улицей Фрунзе при выполнении работ открытым способом на проезжей части с 10 часов 29 июля до 22 часов 30 августа 2024 года», — сообщил в мэрии.
Проводить работы будет строительная компания ООО «Геострой». Восстановить нарушенное благоустройство в соответствии с проектом восстановления дорожных покрытий, согласованным с Комитетом дорожного хозяйства города Челябинска, подрядчик должен будет в срок до 15 сентября 2024 года.
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