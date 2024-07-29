В Ленинском районе Челябинска на месяц ограничат движение для автомобилистов

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Движение транспорта закроют по улице Фрунзе на пересечении с улицей Барбюса
Движение транспорта закроют по улице Фрунзе на пересечении с улицей Барбюса Фото:

В Ленинском районе Челябинска с 29 июля по 30 августа на улице Фронзе на пересечении с улицей Барбюса на месяц перекроют движение. В это время будут проводиться работы по капитальному ремонту участка напорного коллектора, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Прекратить движение транспорта по улице Фрунзе на пересечении с улицей Барбюса при выполнении работ открытым способом на проезжей части с 10 часов 29 июля до 22 часов 30 августа 2024 года. Ограничить движение транспорта по улице Барбюса на пересечении с улицей Фрунзе при выполнении работ открытым способом на проезжей части с 10 часов 29 июля до 22 часов 30 августа 2024 года», — сообщил в мэрии.

Проводить работы будет строительная компания ООО «Геострой». Восстановить нарушенное благоустройство в соответствии с проектом восстановления дорожных покрытий, согласованным с Комитетом дорожного хозяйства города Челябинска, подрядчик должен будет в срок до 15 сентября 2024 года.

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В Ленинском районе Челябинска с 29 июля по 30 августа на улице Фронзе на пересечении с улицей Барбюса на месяц перекроют движение. В это время будут проводиться работы по капитальному ремонту участка напорного коллектора, сообщили в пресс-службе мэрии. «Прекратить движение транспорта по улице Фрунзе на пересечении с улицей Барбюса при выполнении работ открытым способом на проезжей части с 10 часов 29 июля до 22 часов 30 августа 2024 года. Ограничить движение транспорта по улице Барбюса на пересечении с улицей Фрунзе при выполнении работ открытым способом на проезжей части с 10 часов 29 июля до 22 часов 30 августа 2024 года», — сообщил в мэрии. Проводить работы будет строительная компания ООО «Геострой». Восстановить нарушенное благоустройство в соответствии с проектом восстановления дорожных покрытий, согласованным с Комитетом дорожного хозяйства города Челябинска, подрядчик должен будет в срок до 15 сентября 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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