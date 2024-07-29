Боксер из ХМАО претендует на пояс чемпиона мира по версии WBA

Боксер из Нижневартовска Альберт Батыргазиев готовится к борьбе за пояс чемпиона мира. Ему предстоит выйти на ринг с американцем. Об этом сообщил мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко в своем telegram-канале.
«Организация (WBA — всемирная боксерская ассоциация) приняла решение о проведении боя между чемпионом во втором полулегком весе американцем Ламонтом Роучем?младшим (25-1-1, КО 10) и вартовчанином Альбертом Батыргазиевым (11-0, КО 8). Обеим сторонам направлено официальное уведомление», — рассказал градоначальник.
Ранее URA.RU рассказывало о предыдущим бое Батыргазиева, который прошел в подмосковном Серпухове. Вартовчанин победил ирландца Джона Кэрролла на турнире «Ночь чемпионов IBA». Боксеру вручили временный пояс WBA.
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