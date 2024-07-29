29 июля 2024

Боксер из ХМАО претендует на пояс чемпиона мира по версии WBA

© Служба новостей «URA.RU»
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Боксер из Нижневартовска сразится с американцем за пояс чемпиона мира по версии WBA
Боксер из Нижневартовска сразится с американцем за пояс чемпиона мира по версии WBA Фото:

Боксер из Нижневартовска Альберт Батыргазиев готовится к борьбе за пояс чемпиона мира. Ему предстоит выйти на ринг с американцем. Об этом сообщил мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко в своем telegram-канале.

«Организация (WBA — всемирная боксерская ассоциация) приняла решение о проведении боя между чемпионом во втором полулегком весе американцем Ламонтом Роучем?младшим (25-1-1, КО 10) и вартовчанином Альбертом Батыргазиевым (11-0, КО 8). Обеим сторонам направлено официальное уведомление», — рассказал градоначальник.

Ранее URA.RU рассказывало о предыдущим бое Батыргазиева, который прошел в подмосковном Серпухове. Вартовчанин победил ирландца Джона Кэрролла на турнире «Ночь чемпионов IBA». Боксеру вручили временный пояс WBA.

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Боксер из Нижневартовска Альберт Батыргазиев готовится к борьбе за пояс чемпиона мира. Ему предстоит выйти на ринг с американцем. Об этом сообщил мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко в своем telegram-канале. «Организация (WBA — всемирная боксерская ассоциация) приняла решение о проведении боя между чемпионом во втором полулегком весе американцем Ламонтом Роучем?младшим (25-1-1, КО 10) и вартовчанином Альбертом Батыргазиевым (11-0, КО 8). Обеим сторонам направлено официальное уведомление», — рассказал градоначальник. Ранее URA.RU рассказывало о предыдущим бое Батыргазиева, который прошел в подмосковном Серпухове. Вартовчанин победил ирландца Джона Кэрролла на турнире «Ночь чемпионов IBA». Боксеру вручили временный пояс WBA.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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