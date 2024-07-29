Пермякам попалась некачественная шаурма
Жители Перми нашли в шаурме кусок стекла. Инцидент произошел в одном из кафе сети «Дубай Сити», сказано в telegram-канале «ЧП Пермь новости»
«Сегодня заказали шаурму в “Дубай-сити” на Народовольческой улице 3в. В ней попался кусок стекла», — сказано в сообщении.
URA.RU направило запрос в заведение. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми на 45 суток закрыли кафе «Шаурма №1». Это произошло после того, как его посетители заразились сальмонелезом.
Пермяки утверждают, что заказали блюдо в «Дубай Сити»
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