29 июля 2024

Пермяку в шаурме попался осколок стекла. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермякам попалась некачественная шаурма
Пермякам попалась некачественная шаурма Фото:

Жители Перми нашли в шаурме кусок стекла. Инцидент произошел в одном из кафе сети «Дубай Сити», сказано в telegram-канале «ЧП Пермь новости»

«Сегодня заказали шаурму в “Дубай-сити” на Народовольческой улице 3в. В ней попался кусок стекла», — сказано в сообщении.

URA.RU направило запрос в заведение. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми на 45 суток закрыли кафе «Шаурма №1». Это произошло после того, как его посетители заразились сальмонелезом. 

Пермяки утверждают, что заказали блюдо в «Дубай Сити»
Пермяки утверждают, что заказали блюдо в «Дубай Сити»
Фото:

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Жители Перми нашли в шаурме кусок стекла. Инцидент произошел в одном из кафе сети «Дубай Сити», сказано в telegram-канале «ЧП Пермь новости» «Сегодня заказали шаурму в “Дубай-сити” на Народовольческой улице 3в. В ней попался кусок стекла», — сказано в сообщении. URA.RU направило запрос в заведение. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми на 45 суток закрыли кафе «Шаурма №1». Это произошло после того, как его посетители заразились сальмонелезом. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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