29 июля 2024

Власти Нижневартовска собираются расширить городское кладбище

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрия Нижневартовска ищет подрядчика для расширения городского кладбища
Мэрия Нижневартовска ищет подрядчика для расширения городского кладбища Фото:

Администрация Нижневартовска (ХМАО) ищет подрядчика для выполнения работ по расширению городского кладбища. Информация об этом размещена на портале ЕИС «Закупки».

«Заказчик: администрация города Нижневартовска. Объект закупки: выполнение работ по объекту „Городское кладбище. Расширение“ (1 этап — 2 очередь). Начальная цена: 62 223 053 рублей», — указано в описании закупки.

Работы включают вырубку деревьев с территории, которая будет благоустроена. На ней выполнят выторфовку и засыпку грунта с уплотнением. Также строителям поручили устроить щебеночный проезд.

Недавно на кладбище Нижневартовска мужчина наехал на автомобиле на могилы, разрушив надгробия. Югорчанин рассказал полицейским, что почувствовал себя плохо за рулем. Его обязали отремонтировать надгробия.

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Администрация Нижневартовска (ХМАО) ищет подрядчика для выполнения работ по расширению городского кладбища. Информация об этом размещена на портале ЕИС «Закупки». «Заказчик: администрация города Нижневартовска. Объект закупки: выполнение работ по объекту „Городское кладбище. Расширение“ (1 этап — 2 очередь). Начальная цена: 62 223 053 рублей», — указано в описании закупки. Работы включают вырубку деревьев с территории, которая будет благоустроена. На ней выполнят выторфовку и засыпку грунта с уплотнением. Также строителям поручили устроить щебеночный проезд. Недавно на кладбище Нижневартовска мужчина наехал на автомобиле на могилы, разрушив надгробия. Югорчанин рассказал полицейским, что почувствовал себя плохо за рулем. Его обязали отремонтировать надгробия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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