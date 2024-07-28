28 июля 2024
27 июля 2024

Полиция ХМАО нашла водителя, врезавшегося в надгробия на кладбище на автомобиле

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция установила водителя, который на автомобиле врезался в надгробия на кладбище
Полиция установила водителя, который на автомобиле врезался в надгробия на кладбище Фото:

Полиция Нижневартовска установила водителя, который случайно разрушил могилы на кладбище. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мужчина установлен. Он во всем признался и обязуется возместить ремонт всех поврежденных надгробий в досудебном порядке», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе полиции.

Как сообщили в ведомстве, мужчина случайно наехал на надгробия, потому что почувствовал себя плохо за рулем. Он привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.27 (оставление места ДТП) и 12.33 (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других сооружений). Ему грозит лишение водительских прав или штраф.

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Полиция Нижневартовска установила водителя, который случайно разрушил могилы на кладбище. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Мужчина установлен. Он во всем признался и обязуется возместить ремонт всех поврежденных надгробий в досудебном порядке», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе полиции. Как сообщили в ведомстве, мужчина случайно наехал на надгробия, потому что почувствовал себя плохо за рулем. Он привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.27 (оставление места ДТП) и 12.33 (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других сооружений). Ему грозит лишение водительских прав или штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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