Полиция ХМАО нашла водителя, врезавшегося в надгробия на кладбище на автомобиле

Полиция Нижневартовска установила водителя, который случайно разрушил могилы на кладбище. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Мужчина установлен. Он во всем признался и обязуется возместить ремонт всех поврежденных надгробий в досудебном порядке», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе полиции.
Как сообщили в ведомстве, мужчина случайно наехал на надгробия, потому что почувствовал себя плохо за рулем. Он привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.27 (оставление места ДТП) и 12.33 (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других сооружений). Ему грозит лишение водительских прав или штраф.
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