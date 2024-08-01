На трассе М-5 в районе Сима (Челябинска область) самосвал протаранил стоявшие в пробке из-за другого ДТП автомобили. Об этом сообщили в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в «ВКонтакте».
«Самосвал врезался в пробку», — сообщается в группе. К посту приложены фото. На них видно, что самосвал врезался в кузов впереди стоящей фуры. От удара кабина самосвала деформировалась.
URA.RU связалось с пресс-службой ГАИ региона. Там сообщили, что в результате столкновения никто не пострадал. Более подробная информация будет позднее.
Пробка образовалась из-за столкновения двух грузовиков. В результате участок трассы оказался перекрыт в оба направления. Водители получили травмы. На месте работают экстренные службы.
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