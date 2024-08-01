Самосвал протаранил пробку, образовавшуюся возле Сима. Фото

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Клипарт. Магнитогорск, служебный автомобиль, дпс
На месте работают сотрудники ДПС и другие экстренные службы Фото:

На трассе М-5 в районе Сима (Челябинска область) самосвал протаранил стоявшие в пробке из-за другого ДТП автомобили. Об этом сообщили в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в «ВКонтакте».

«Самосвал врезался в пробку», — сообщается в группе. К посту приложены фото. На них видно, что самосвал врезался в кузов впереди стоящей фуры. От удара кабина самосвала деформировалась.

URA.RU связалось с пресс-службой ГАИ региона. Там сообщили, что в результате столкновения никто не пострадал. Более подробная информация будет позднее.

Пробка образовалась из-за столкновения двух грузовиков. В результате участок трассы оказался перекрыт в оба направления. Водители получили травмы. На месте работают экстренные службы.

Самосвал протаранил образовавшуюся пробку
Самосвал протаранил образовавшуюся пробку
Фото:

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На трассе М-5 в районе Сима (Челябинска область) самосвал протаранил стоявшие в пробке из-за другого ДТП автомобили. Об этом сообщили в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в «ВКонтакте». «Самосвал врезался в пробку», — сообщается в группе. К посту приложены фото. На них видно, что самосвал врезался в кузов впереди стоящей фуры. От удара кабина самосвала деформировалась. URA.RU связалось с пресс-службой ГАИ региона. Там сообщили, что в результате столкновения никто не пострадал. Более подробная информация будет позднее. Пробка образовалась из-за столкновения двух грузовиков. В результате участок трассы оказался перекрыт в оба направления. Водители получили травмы. На месте работают экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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