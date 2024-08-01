ДТП с фурами перекрыло движение на трассе М-5 в Челябинской области. Видео

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Оцепление недалеко от места крушения вертолета авиаотряда ФСБ. Челябинск , гаи, полиция, гибдд, оцепление, дпс
Из-за ДТП движение на участке трассы полностью заблокировано Фото:

На трассе М-5 в Ашинском районе Челябинской области ДТП с фурами, произошедшее 1 августа, полностью заблокировало движение. О том, что в аварии есть пострадавшие, URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ по региону.

«На 1595 км трассы М-5 „Урал“ произошло столкновение двух транспортных средств. Есть пострадавшие», — сообщили в Госавтоинспекции. Движение на месте ДТП полностью перекрыто.

Обстоятельства устанавливаются. На месте работают аварийно-спасательные службы.

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На трассе М-5 в Ашинском районе Челябинской области ДТП с фурами, произошедшее 1 августа, полностью заблокировало движение. О том, что в аварии есть пострадавшие, URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ по региону. «На 1595 км трассы М-5 „Урал“ произошло столкновение двух транспортных средств. Есть пострадавшие», — сообщили в Госавтоинспекции. Движение на месте ДТП полностью перекрыто. Обстоятельства устанавливаются. На месте работают аварийно-спасательные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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