Из-за ДТП движение на участке трассы полностью заблокировано
На трассе М-5 в Ашинском районе Челябинской области ДТП с фурами, произошедшее 1 августа, полностью заблокировало движение. О том, что в аварии есть пострадавшие, URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ по региону.
«На 1595 км трассы М-5 „Урал“ произошло столкновение двух транспортных средств. Есть пострадавшие», — сообщили в Госавтоинспекции. Движение на месте ДТП полностью перекрыто.
Обстоятельства устанавливаются. На месте работают аварийно-спасательные службы.
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