Из-за ДТП движение на участке трассы полностью заблокировано Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На трассе М-5 в Ашинском районе Челябинской области ДТП с фурами, произошедшее 1 августа, полностью заблокировало движение. О том, что в аварии есть пострадавшие, URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ по региону.

«На 1595 км трассы М-5 „Урал“ произошло столкновение двух транспортных средств. Есть пострадавшие», — сообщили в Госавтоинспекции. Движение на месте ДТП полностью перекрыто.

Обстоятельства устанавливаются. На месте работают аварийно-спасательные службы.