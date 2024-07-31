31 июля 2024

Источник: В ХМАО произошло ЧП на магистральном газопроводе

В ХМАО на магистральном газопроводе повреждены две трубы из-за ЧП
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Советском районе ХМАО на магистральном газопроводе повреждены две трубы
В Советском районе ХМАО на магистральном газопроводе повреждены две трубы Фото:

В Советском районе (ХМАО) на магистральном газопроводе произошло ЧП, повредившее две нитки трубы. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«В Советском муниципальном районе ХМАО произошло ЧП на магистральном газопроводе. По предварительным данным поврежденными оказались две ветки», - сказал собеседник агентства. Он также добавил, что на место происшествия выдвинулись специальные и экстренные службы.

На месте ЧП работают спецслужбы
На месте ЧП работают спецслужбы
Фото:

В МЧС по ХМАО URA.RU прокомментировали, что сообщения о ЧП спасателям не поступало, в ведомстве предположили, что на месте проходят учения. В департамент внутренней политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Глава Советского района Евгений Буренков от комментариев отказался. В пресс-службе компании «Газпром трансгаз Югорск», чьи газопроводы идут по территории Советского района, не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

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В Советском районе (ХМАО) на магистральном газопроводе произошло ЧП, повредившее две нитки трубы. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «В Советском муниципальном районе ХМАО произошло ЧП на магистральном газопроводе. По предварительным данным поврежденными оказались две ветки», - сказал собеседник агентства. Он также добавил, что на место происшествия выдвинулись специальные и экстренные службы. В МЧС по ХМАО URA.RU прокомментировали, что сообщения о ЧП спасателям не поступало, в ведомстве предположили, что на месте проходят учения. В департамент внутренней политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Глава Советского района Евгений Буренков от комментариев отказался. В пресс-службе компании «Газпром трансгаз Югорск», чьи газопроводы идут по территории Советского района, не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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