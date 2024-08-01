Из-под завалов в Нижнем Тагиле вытащили второго погибшего

01 августа 2024 в 21:27 Размер текста - 17 +

На месте работают десятки человек Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле вытащили второго погибшего. Неофициальная информация об этом появилась в telegram-канале государственного ТАСС. «Еще одного человека достали из-под завалов частично обрушившегося дома в Нижнем Тагиле», — пишет канал Mash. По данным URA.RU, погибший — взрослый человек. Прямо сейчас спасатели извлекают двух девочек — Настю и Полину, они, предварительно, живы. Судьба семилетнего мальчика неизвестна. Трагедия произошла днем 1 августа. По предварительным данным, причиной мог стать газовый хлопок (профильные службы говорили, что проверяли дом месяц назад). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле вытащили второго погибшего. Неофициальная информация об этом появилась в telegram-канале государственного ТАСС. «Еще одного человека достали из-под завалов частично обрушившегося дома в Нижнем Тагиле», — пишет канал Mash. По данным URA.RU, погибший — взрослый человек. Прямо сейчас спасатели извлекают двух девочек — Настю и Полину, они, предварительно, живы. Судьба семилетнего мальчика неизвестна. Трагедия произошла днем 1 августа. По предварительным данным, причиной мог стать газовый хлопок (профильные службы говорили, что проверяли дом месяц назад).