Из-под завалов в Нижнем Тагиле вытащили второго погибшего

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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, мчс, нижний тагил, обрушение, последствия, спасатели, разбор завалов, ликвидация последствий, сибирская 81
На месте работают десятки человек Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле вытащили второго погибшего. Неофициальная информация об этом появилась в telegram-канале государственного ТАСС.

«Еще одного человека достали из-под завалов частично обрушившегося дома в Нижнем Тагиле», — пишет канал Mash. По данным URA.RU, погибший — взрослый человек. Прямо сейчас спасатели извлекают двух девочек — Настю и Полину, они, предварительно, живы. Судьба семилетнего мальчика неизвестна.

Трагедия произошла днем 1 августа. По предварительным данным, причиной мог стать газовый хлопок (профильные службы говорили, что проверяли дом месяц назад).

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Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле вытащили второго погибшего. Неофициальная информация об этом появилась в telegram-канале государственного ТАСС. «Еще одного человека достали из-под завалов частично обрушившегося дома в Нижнем Тагиле», — пишет канал Mash. По данным URA.RU, погибший — взрослый человек. Прямо сейчас спасатели извлекают двух девочек — Настю и Полину, они, предварительно, живы. Судьба семилетнего мальчика неизвестна. Трагедия произошла днем 1 августа. По предварительным данным, причиной мог стать газовый хлопок (профильные службы говорили, что проверяли дом месяц назад).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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