Из-под завалов в Нижнем Тагиле вытащили второго погибшего

Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле вытащили второго погибшего. Неофициальная информация об этом появилась в telegram-канале государственного ТАСС.
«Еще одного человека достали из-под завалов частично обрушившегося дома в Нижнем Тагиле», — пишет канал Mash. По данным URA.RU, погибший — взрослый человек. Прямо сейчас спасатели извлекают двух девочек — Настю и Полину, они, предварительно, живы. Судьба семилетнего мальчика неизвестна.
Трагедия произошла днем 1 августа. По предварительным данным, причиной мог стать газовый хлопок (профильные службы говорили, что проверяли дом месяц назад).
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