ФКУ «Уралуправтодор» объяснил причину гигантской пробки на трассе Пермь — Екатеринбург

На трассе Пермь — Екатеринбург образовалась большая пробка. Основными причинами этого стали интенсивный поток автомобилей и проведение дорожных работ, сообщает дорожное агентство ФКУ «Уралуправтодор».
«На автодороге Р-242 с км 312 по км 315 затруднено движение в направлении Екатеринбурга в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ. Планируйте свой маршрут заранее!» — говорится в официальном telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор».
Текущая организация дорожного движения предполагает передвижение по одной полосе в направлении Екатеринбурга. Дорожное агентство призывает водителей соблюдать безопасную дистанцию и не превышать установленный скоростной режим.
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