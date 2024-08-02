ФКУ «Уралуправтодор» объяснил причину гигантской пробки на трассе Пермь — Екатеринбург

ФКУ «Уралуправтодор»: пробка на автодороге Р-242 возникла из-за дорожных работ
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Дорожные работы спровоцировали пробку (архивное фото) Фото:

На трассе Пермь — Екатеринбург образовалась большая пробка. Основными причинами этого стали интенсивный поток автомобилей и проведение дорожных работ, сообщает дорожное агентство ФКУ «Уралуправтодор».

«На автодороге Р-242 с км 312 по км 315 затруднено движение в направлении Екатеринбурга в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ. Планируйте свой маршрут заранее!» — говорится в официальном telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор».

Текущая организация дорожного движения предполагает передвижение по одной полосе в направлении Екатеринбурга. Дорожное агентство призывает водителей соблюдать безопасную дистанцию и не превышать установленный скоростной режим.

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На трассе Пермь — Екатеринбург образовалась большая пробка. Основными причинами этого стали интенсивный поток автомобилей и проведение дорожных работ, сообщает дорожное агентство ФКУ «Уралуправтодор». «На автодороге Р-242 с км 312 по км 315 затруднено движение в направлении Екатеринбурга в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ. Планируйте свой маршрут заранее!» — говорится в официальном telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор». Текущая организация дорожного движения предполагает передвижение по одной полосе в направлении Екатеринбурга. Дорожное агентство призывает водителей соблюдать безопасную дистанцию и не превышать установленный скоростной режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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