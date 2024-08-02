ФКУ «Уралуправтодор» объяснил причину гигантской пробки на трассе Пермь — Екатеринбург

ФКУ «Уралуправтодор»: пробка на автодороге Р-242 возникла из-за дорожных работ

02 августа 2024 в 09:59 Размер текста - 17 +

Дорожные работы спровоцировали пробку (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе Пермь — Екатеринбург образовалась большая пробка. Основными причинами этого стали интенсивный поток автомобилей и проведение дорожных работ, сообщает дорожное агентство ФКУ «Уралуправтодор». «На автодороге Р-242 с км 312 по км 315 затруднено движение в направлении Екатеринбурга в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ. Планируйте свой маршрут заранее!» — говорится в официальном telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор». Текущая организация дорожного движения предполагает передвижение по одной полосе в направлении Екатеринбурга. Дорожное агентство призывает водителей соблюдать безопасную дистанцию и не превышать установленный скоростной режим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе Пермь — Екатеринбург образовалась большая пробка. Основными причинами этого стали интенсивный поток автомобилей и проведение дорожных работ, сообщает дорожное агентство ФКУ «Уралуправтодор». «На автодороге Р-242 с км 312 по км 315 затруднено движение в направлении Екатеринбурга в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ. Планируйте свой маршрут заранее!» — говорится в официальном telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор». Текущая организация дорожного движения предполагает передвижение по одной полосе в направлении Екатеринбурга. Дорожное агентство призывает водителей соблюдать безопасную дистанцию и не превышать установленный скоростной режим.