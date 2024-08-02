Тела детей и разбор завалов: второй день трагедии в Нижнем Тагиле

Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле продолжают вытаскивать тела людей

02 августа 2024 в 16:39 Размер текста - 17 +

Спасатели продолжают разбирать завалы Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом В результате взрыва в жилом пятиэтажном доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле, произошедшего 1 августа, было зарегистрировано 15 пострадавших, включая семь детей. В связи с инцидентом в городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился безотлагательно приступить к работам по разбору завалов. Вся важная информация к этому часу — в сбойке URA.RU. Второй день трагедии На второй день поисково-спасательных работ спасатели продолжили разбор завалов, в результате чего было спасено 15 человек, включая семь детей. Однако, к сожалению, были найдены тела пятерых погибших, среди которых двое детей. Психологическую помощь оказали 24 раза, а на горячую линию поступило 60 звонков. С места происшествия удалось вывезти более 400 тонн строительного мусора, а в спасательной операции приняли участие 550 специалистов и 74 единицы техники. Фото: Илья Московец © URA.RU Задачи от полпреда и губернатора Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев дал указания об оказании помощи пострадавшим. Помощь должна включать восстановление документов, получение необходимых справок и организацию отдыха для детей в санаториях и летних лагерях, а также подготовку к новому учебному году. Он подчеркнул необходимость индивидуального подхода к каждому случаю и избегание формализма в решении проблем пострадавших. Губернатор Евгений Куйвашев распорядился приступить к подготовке разбора завалов на месте ЧП сразу по завершении поисково-спасательных работ. Он подчеркнул важность предварительной подготовки к данному этапу. В своем заявлении Куйвашев упомянул о привлечении специалистов для подготовки проекта производства работ, в том числе с учетом использования негабаритной техники. Фото: Илья Московец © URA.RU Имена погибших и список пострадавших В результате обрушения погибли пять человек. Среди них были два подростка — Анна К. (14 лет) и Алена М. (16 лет), а также 83-летняя пенсионерка Людмила Чернова и 39-летняя Светлана Стаина, чей 14-летний сын чудом выжил в этой трагедии. Позже были обнародованы имена людей, пострадавших в результате обрушения части дома. В списке числится 99-летний дедушка. Незадолго до трагического события, произошедшего в день обрушения, 14-летняя Аня пригласила к себе домой двух подруг и одного мальчика, и все они оказались под завалами. Аня была найдена без признаков жизни. Одну из ее подруг, 12-летнюю Полину, удалось извлечь из-под обломков; девочка упала в подвал и получила ожоги, в настоящее время она находится в больнице. Поиск второй Полины и семилетнего Дениса продолжается, поскольку дети до сих пор находятся под завалами. Фото: Илья Московец © URA.RU Кто остается под завалами Под завалами остается семилетний мальчик, который случайно оказался в злополучной пятиэтажке. Ребенок забежал в квартиру к своим друзьям попить воды, в этот момент раздался взрыв. Его мама уже сутки дежурит на месте трагедии. Ей и родственникам других пострадавших оказывают помощь психологи. Фото: Илья Московец © URA.RU Днем 1 августа в пятиэтажном доме на улице Сибирской произошло обрушение, в результате которого два подъезда были полностью разрушены из-за взрыва бытового газа. Пострадавших госпитализировали в медучреждения региона. Вся актуальная информация о трагедии — в онлайн-трансляции агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате взрыва в жилом пятиэтажном доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле, произошедшего 1 августа, было зарегистрировано 15 пострадавших, включая семь детей. В связи с инцидентом в городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился безотлагательно приступить к работам по разбору завалов. Вся важная информация к этому часу — в сбойке URA.RU. На второй день поисково-спасательных работ спасатели продолжили разбор завалов, в результате чего было спасено 15 человек, включая семь детей. Однако, к сожалению, были найдены тела пятерых погибших, среди которых двое детей. Психологическую помощь оказали 24 раза, а на горячую линию поступило 60 звонков. С места происшествия удалось вывезти более 400 тонн строительного мусора, а в спасательной операции приняли участие 550 специалистов и 74 единицы техники. Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев дал указания об оказании помощи пострадавшим. Помощь должна включать восстановление документов, получение необходимых справок и организацию отдыха для детей в санаториях и летних лагерях, а также подготовку к новому учебному году. Он подчеркнул необходимость индивидуального подхода к каждому случаю и избегание формализма в решении проблем пострадавших. Губернатор Евгений Куйвашев распорядился приступить к подготовке разбора завалов на месте ЧП сразу по завершении поисково-спасательных работ. Он подчеркнул важность предварительной подготовки к данному этапу. В своем заявлении Куйвашев упомянул о привлечении специалистов для подготовки проекта производства работ, в том числе с учетом использования негабаритной техники. В результате обрушения погибли пять человек. Среди них были два подростка — Анна К. (14 лет) и Алена М. (16 лет), а также 83-летняя пенсионерка Людмила Чернова и 39-летняя Светлана Стаина, чей 14-летний сын чудом выжил в этой трагедии. Позже были обнародованы имена людей, пострадавших в результате обрушения части дома. В списке числится 99-летний дедушка. Незадолго до трагического события, произошедшего в день обрушения, 14-летняя Аня пригласила к себе домой двух подруг и одного мальчика, и все они оказались под завалами. Аня была найдена без признаков жизни. Одну из ее подруг, 12-летнюю Полину, удалось извлечь из-под обломков; девочка упала в подвал и получила ожоги, в настоящее время она находится в больнице. Поиск второй Полины и семилетнего Дениса продолжается, поскольку дети до сих пор находятся под завалами. Под завалами остается семилетний мальчик, который случайно оказался в злополучной пятиэтажке. Ребенок забежал в квартиру к своим друзьям попить воды, в этот момент раздался взрыв. Его мама уже сутки дежурит на месте трагедии. Ей и родственникам других пострадавших оказывают помощь психологи. Днем 1 августа в пятиэтажном доме на улице Сибирской произошло обрушение, в результате которого два подъезда были полностью разрушены из-за взрыва бытового газа. Пострадавших госпитализировали в медучреждения региона. Вся актуальная информация о трагедии — в онлайн-трансляции агентства.