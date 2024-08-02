Полпред Якушев дал важное поручение после обрушения дома в Нижнем Тагиле

Якушев поручил оказать помощь пострадавшим при обрушении дома в Нижнем Тагиле

02 августа 2024 в 12:22 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев попросил оказать помощь пострадавшим (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев поручил оказать помощь пострадавшим при разрушении многоквартирного дома в Нижнем Тагиле, включая восстановление документов, получение необходимых справок и организацию отдыха для детей в санаториях и летних лагерях, а также подготовку к школе. Он призвал к каждому случаю подходить индивидуально, избегая формализма. «Нужно помочь пострадавшим с восстановлением документов, получением необходимых справок. Отдельно следует проработать вопросы, связанные с детьми: в оставшиеся недели августа организовать для них отдых санаториях, летних лагерях, а также помочь со сборами в школу. При этом важно не допускать формализма: откликаться на все проблемы, с которыми обращаются пострадавшие, и разбираться с вопросами в ручном режиме», — приводит слова Якушева пресс-служба полпредства. 1 августа в середине дня в доме на улице Сибирской, 81, произошел взрыв, который привел к обрушению первого и второго подъездов пятиэтажного здания и разрушению не менее десяти квартир. Считается, что причиной происшествия могли быть проблемы с газовым оборудованием или нарушения в его использовании. На месте ЧП находятся около 550 спасателей. Задействовано более 40 единиц спецтехники для проведения спасательных и восстановительных работ. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев поручил оказать помощь пострадавшим при разрушении многоквартирного дома в Нижнем Тагиле, включая восстановление документов, получение необходимых справок и организацию отдыха для детей в санаториях и летних лагерях, а также подготовку к школе. Он призвал к каждому случаю подходить индивидуально, избегая формализма. «Нужно помочь пострадавшим с восстановлением документов, получением необходимых справок. Отдельно следует проработать вопросы, связанные с детьми: в оставшиеся недели августа организовать для них отдых санаториях, летних лагерях, а также помочь со сборами в школу. При этом важно не допускать формализма: откликаться на все проблемы, с которыми обращаются пострадавшие, и разбираться с вопросами в ручном режиме», — приводит слова Якушева пресс-служба полпредства. 1 августа в середине дня в доме на улице Сибирской, 81, произошел взрыв, который привел к обрушению первого и второго подъездов пятиэтажного здания и разрушению не менее десяти квартир. Считается, что причиной происшествия могли быть проблемы с газовым оборудованием или нарушения в его использовании. На месте ЧП находятся около 550 спасателей. Задействовано более 40 единиц спецтехники для проведения спасательных и восстановительных работ. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.