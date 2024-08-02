Полпред Якушев дал важное поручение после обрушения дома в Нижнем Тагиле

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев поручил оказать помощь пострадавшим при разрушении многоквартирного дома в Нижнем Тагиле, включая восстановление документов, получение необходимых справок и организацию отдыха для детей в санаториях и летних лагерях, а также подготовку к школе. Он призвал к каждому случаю подходить индивидуально, избегая формализма.
«Нужно помочь пострадавшим с восстановлением документов, получением необходимых справок. Отдельно следует проработать вопросы, связанные с детьми: в оставшиеся недели августа организовать для них отдых санаториях, летних лагерях, а также помочь со сборами в школу. При этом важно не допускать формализма: откликаться на все проблемы, с которыми обращаются пострадавшие, и разбираться с вопросами в ручном режиме», — приводит слова Якушева пресс-служба полпредства.
1 августа в середине дня в доме на улице Сибирской, 81, произошел взрыв, который привел к обрушению первого и второго подъездов пятиэтажного здания и разрушению не менее десяти квартир. Считается, что причиной происшествия могли быть проблемы с газовым оборудованием или нарушения в его использовании. На месте ЧП находятся около 550 спасателей. Задействовано более 40 единиц спецтехники для проведения спасательных и восстановительных работ. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.
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