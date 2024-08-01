Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук назвал своими наставниками мэра Москвы Сергея Собянина, полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева, получившего назначение секретарем Генсовета «Единой России», и главу комитета Госдумы по экологии Дмитрия Кобылкина. На встрече с энергетиками в Ханты-Мансийске он заявил, что именно эти известные выходцы из регионов «тюменской матрешки» повлияли на его становление на госслужбе, передает журналист URA.RU.
«Всегда находились люди рядом, которые своим примером показывали, как нужно двигаться дальше. Если говорить в целом про нашу территорию, про наш сибирский характер, мне приятно, что выходцы их ХМАО, Тюменской области и ЯНАО сегодня занимают лидирующие позиции в целом на всей территории Российской Федерации», — поделился Кухарук. В ответ на вопрос о наставниках он перечислил Собянина, Якушева и Кобылкина.
Кухарук отметил, что ему приятно считать себя членом этой управленческой команды. «Тут самый главный посыл — ориентироваться на тех, кто привык и готов работать, служить, во главу угла ставить интересы людей. Это настоящие государственники, настоящие лидеры, на которых нужно равняться, которые являются настоящими наставниками для большого количества людей. И для меня в том числе», — отметил врио губернатора.
Ранее URA.RU писало, что Кухарук на встрече с энергетиками поделился воспоминаниями о своем школьном учителе, из-за которого он стал юристом. Педагог прошел Великую Отечественную войну, а потом преподавал историю, обществознание и основы права.
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