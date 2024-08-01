01 августа 2024

Врио губернатора ХМАО рассказал, почему стал юристом. Видео

Кухарук стал юристом из-за школьного учителя-ветерана
© Служба новостей «URA.RU»
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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук поделился воспоминаниями о школьном учителе
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук поделился воспоминаниями о школьном учителе Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук на встрече с энергетиками поделился воспоминаниями о своем школьном учителе, из-за которого он стал юристом. Педагог прошел Великую Отечественную войну, а потом преподавал историю, обществознание и основы права. Он повлиял на выбор профессии главы региона — Кухарук рассказал, что закончил школу с золотой медалью и университет с красным дипломом, передает журналист URA.RU, присутствовавший на мероприятии.

«Он дал веру в то, что нет ничего невозможного в этой жизни. Он рассказал свой жизненный путь — как из мальчишки, который сначала партизанил и потом уже принимал непосредственное участие в Великой Отечественной войне, поднялся из простой семьи и работал в серьезных структурах госвласти. Потом уже делился опытом и мудростью с учениками», — отметил врио губернатора.

Кухарук уточнил, что благодаря своему наставнику встал на путь постоянного самосовершенствования. «Это был посыл на будущее — не нужно останавливаться, нужно постоянно самосовершенствоваться», — поделился с аудиторией глава региона.

Ранее URA.RU писало, что Кухарук раскрыл подробности о своей семье. Он происходит из старинного югорского рода Ямзиных.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук на встрече с энергетиками поделился воспоминаниями о своем школьном учителе, из-за которого он стал юристом. Педагог прошел Великую Отечественную войну, а потом преподавал историю, обществознание и основы права. Он повлиял на выбор профессии главы региона — Кухарук рассказал, что закончил школу с золотой медалью и университет с красным дипломом, передает журналист URA.RU, присутствовавший на мероприятии. «Он дал веру в то, что нет ничего невозможного в этой жизни. Он рассказал свой жизненный путь — как из мальчишки, который сначала партизанил и потом уже принимал непосредственное участие в Великой Отечественной войне, поднялся из простой семьи и работал в серьезных структурах госвласти. Потом уже делился опытом и мудростью с учениками», — отметил врио губернатора. Кухарук уточнил, что благодаря своему наставнику встал на путь постоянного самосовершенствования. «Это был посыл на будущее — не нужно останавливаться, нужно постоянно самосовершенствоваться», — поделился с аудиторией глава региона. Ранее URA.RU писало, что Кухарук раскрыл подробности о своей семье. Он происходит из старинного югорского рода Ямзиных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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