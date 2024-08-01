Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук на встрече с энергетиками поделился воспоминаниями о своем школьном учителе, из-за которого он стал юристом. Педагог прошел Великую Отечественную войну, а потом преподавал историю, обществознание и основы права. Он повлиял на выбор профессии главы региона — Кухарук рассказал, что закончил школу с золотой медалью и университет с красным дипломом, передает журналист URA.RU, присутствовавший на мероприятии.
«Он дал веру в то, что нет ничего невозможного в этой жизни. Он рассказал свой жизненный путь — как из мальчишки, который сначала партизанил и потом уже принимал непосредственное участие в Великой Отечественной войне, поднялся из простой семьи и работал в серьезных структурах госвласти. Потом уже делился опытом и мудростью с учениками», — отметил врио губернатора.
Кухарук уточнил, что благодаря своему наставнику встал на путь постоянного самосовершенствования. «Это был посыл на будущее — не нужно останавливаться, нужно постоянно самосовершенствоваться», — поделился с аудиторией глава региона.
Ранее URA.RU писало, что Кухарук раскрыл подробности о своей семье. Он происходит из старинного югорского рода Ямзиных.
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