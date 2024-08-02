На месте обрушившегося многоквартирного дома в Нижнем Тагиле работает собака, которая искала людей под завалами после февральского землетрясения в Турции. Тогда число жертв достигло отметки в 49,6 тысяч человек.
«Это Гита, ей шесть лет. Прилетела из Москвы. Помогала спасать людей в Турции, когда там было землетрясение», — рассказал URA.RU сотрудник МЧС. Сейчас собака ищет людей под завалами в Нижнем Тагиле.
Трагедия произошла 1 августа. Согласно предварительным данным, многоквартирный дом обрушился из-за взрыва газа. По последней информации, в результате обрушения здания погибло семь человек. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.
Землетрясение в Турции произошло 6 февраля: были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,4 и 7,8 баллов. В ночь на 12 февраля число жертв из-за землетрясений достигло отметки в 49,6 тысяч человек.
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