На месте ЧП в Нижнем Тагиле работает собака, спасавшая людей в Турции. Фото

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Собака помогает искать людей под завалами
Собака помогает искать людей под завалами Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

На месте обрушившегося многоквартирного дома в Нижнем Тагиле работает собака, которая искала людей под завалами после февральского землетрясения в Турции. Тогда число жертв достигло отметки в 49,6 тысяч человек. 

«Это Гита, ей шесть лет. Прилетела из Москвы. Помогала спасать людей в Турции, когда там было землетрясение», — рассказал URA.RU сотрудник МЧС. Сейчас собака ищет людей под завалами в Нижнем Тагиле.

Трагедия произошла 1 августа.  Согласно предварительным данным, многоквартирный дом обрушился из-за взрыва газа. По последней информации, в результате обрушения здания погибло семь человек. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.

Землетрясение в Турции произошло 6 февраля: были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,4 и 7,8 баллов. В ночь на 12 февраля число жертв из-за землетрясений достигло отметки в 49,6 тысяч человек.

Собака Гита прилетела в Нижний Тагил из Москвы
Собака Гита прилетела в Нижний Тагил из Москвы
Фото:

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На месте обрушившегося многоквартирного дома в Нижнем Тагиле работает собака, которая искала людей под завалами после февральского землетрясения в Турции. Тогда число жертв достигло отметки в 49,6 тысяч человек.  «Это Гита, ей шесть лет. Прилетела из Москвы. Помогала спасать людей в Турции, когда там было землетрясение», — рассказал URA.RU сотрудник МЧС. Сейчас собака ищет людей под завалами в Нижнем Тагиле. Трагедия произошла 1 августа.  Согласно предварительным данным, многоквартирный дом обрушился из-за взрыва газа. По последней информации, в результате обрушения здания погибло семь человек. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн. Землетрясение в Турции произошло 6 февраля: были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,4 и 7,8 баллов. В ночь на 12 февраля число жертв из-за землетрясений достигло отметки в 49,6 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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