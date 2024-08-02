Онколог раскрыл, как распознать рак глазного яблока

Рак глазного яблока практически невозможно диагностировать на ранних стадиях, поскольку заболевание не имеет выраженных симптомов до достижения крупных размеров опухоли. Об этом заявил старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН врач-онколог Евгений Черемушкин.
«Ранних признаков онкологии глазного яблока почти никаких нет. Глазное дно, там, где бывает меланома, может только окулист рассмотреть, если у человека появляются какие-либо подозрения. Болевой синдром развивается только при уже больших размерах опухоли <…> Глазное дно, там, где бывает меланома, может только окулист рассмотреть», — отметил врач, его слова передает News.ru.
Черемушкин объяснил, что болевой синдром и другие симптомы, такие как смещение глазного яблока или повреждение мышцы, возникают только при значительном размере опухоли. Специалист предупредил, что подозрения на онкологию могут возникнуть у пациента слишком поздно, когда лечение будет затруднено.
Ранее сообщалось, что боль в спине может быть ранним признаком рака, хотя этот симптом часто остается без внимания. Поэтому при появлении боли в спине важно пройти полное медицинское обследование для установления точного диагноза.
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