Доктор предупредил, что боль в спине может быть признаком рака

Онколог Нортон: боль в спине является частым симптомом рака
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До постановки диагноза раковые больные часто игнорируют боли в спине, заявил американский онколог
До постановки диагноза раковые больные часто игнорируют боли в спине, заявил американский онколог Фото:

Боль в спине может сигнализировать о наличии рака. Об этом сообщил онколог и гематолог Мэрилин Нортон. По ее словам, боль в спине — часто игнорируемый признак данного заболевания.

«Боль в спине — это не тот симптом, который мы обычно видим до того, как кому-то ставят диагноз рака», — заявила Нортон. Ее слова передает британская газета The Mirror

Однако боль в спине также может быть симптомом заболеваний позвоночника, мышечной ткани, подкожной клетчатки, почек, поджелудочной железы и многого другого. Список возможных диагнозов очень велик и при возникновении данного симптома следует обратиться к врачу.

Ранее британский онколог Тим Тиутан заявил, что постоянная усталость и ночная потливость могут быть общими признаками рака. По его словам, среди прочего о заболевании могут сигнализировать: непреднамеренная потеря веса, чувство усталости, несмотря на сон, хроническая ночная потливость и лихорадка, ощущение уплотнений в теле.

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Боль в спине может сигнализировать о наличии рака. Об этом сообщил онколог и гематолог Мэрилин Нортон. По ее словам, боль в спине — часто игнорируемый признак данного заболевания. «Боль в спине — это не тот симптом, который мы обычно видим до того, как кому-то ставят диагноз рака», — заявила Нортон. Ее слова передает британская газета The Mirror.  Однако боль в спине также может быть симптомом заболеваний позвоночника, мышечной ткани, подкожной клетчатки, почек, поджелудочной железы и многого другого. Список возможных диагнозов очень велик и при возникновении данного симптома следует обратиться к врачу. Ранее британский онколог Тим Тиутан заявил, что постоянная усталость и ночная потливость могут быть общими признаками рака. По его словам, среди прочего о заболевании могут сигнализировать: непреднамеренная потеря веса, чувство усталости, несмотря на сон, хроническая ночная потливость и лихорадка, ощущение уплотнений в теле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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