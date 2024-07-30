Доктор предупредил, что боль в спине может быть признаком рака

Боль в спине может сигнализировать о наличии рака. Об этом сообщил онколог и гематолог Мэрилин Нортон. По ее словам, боль в спине — часто игнорируемый признак данного заболевания.
«Боль в спине — это не тот симптом, который мы обычно видим до того, как кому-то ставят диагноз рака», — заявила Нортон. Ее слова передает британская газета The Mirror.
Однако боль в спине также может быть симптомом заболеваний позвоночника, мышечной ткани, подкожной клетчатки, почек, поджелудочной железы и многого другого. Список возможных диагнозов очень велик и при возникновении данного симптома следует обратиться к врачу.
Ранее британский онколог Тим Тиутан заявил, что постоянная усталость и ночная потливость могут быть общими признаками рака. По его словам, среди прочего о заболевании могут сигнализировать: непреднамеренная потеря веса, чувство усталости, несмотря на сон, хроническая ночная потливость и лихорадка, ощущение уплотнений в теле.
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