02 августа 2024

США заявили о направлении сил на Ближний Восток для защиты Израиля

Пентагон: США направляют дополнительные силы для защиты Израиля
© Служба новостей «URA.RU»
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Пентагон направит дополнительные силы для защиты Израиля Фото:

Власти США для защиты Израиля направляют дополнительные силы и повышают готовность к развертыванию средств противоракетной обороны. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

«Министр обороны США Ллойд Остин приказал направить дополнительные эсминцы и крейсеры, которые смогут обеспечить защиту от баллистических ракет, в регионы оперативной ответственности Центрального командования ВС США и Европейского командования ВС США. Также предпринимаются шаги по повышению готовности к развертыванию дополнительных наземных средств защиты от баллистических ракет», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона.

Сообщалось, что президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили укрепление обороны Израиля, в том числе и возможное развертывание американских войск. Как сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, развертывание дополнительного военного контингента США на Ближнем Востоке возглавит Ллойд Остин, пишет RT.

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Власти США для защиты Израиля направляют дополнительные силы и повышают готовность к развертыванию средств противоракетной обороны. Об этом говорится в заявлении Пентагона. «Министр обороны США Ллойд Остин приказал направить дополнительные эсминцы и крейсеры, которые смогут обеспечить защиту от баллистических ракет, в регионы оперативной ответственности Центрального командования ВС США и Европейского командования ВС США. Также предпринимаются шаги по повышению готовности к развертыванию дополнительных наземных средств защиты от баллистических ракет», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона. Сообщалось, что президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили укрепление обороны Израиля, в том числе и возможное развертывание американских войск. Как сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, развертывание дополнительного военного контингента США на Ближнем Востоке возглавит Ллойд Остин, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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