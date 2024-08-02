США заявили о направлении сил на Ближний Восток для защиты Израиля

Пентагон: США направляют дополнительные силы для защиты Израиля

03 августа 2024 в 03:49 Размер текста - 17 +

Пентагон направит дополнительные силы для защиты Израиля Фото: Lisa Ferdinando / U.S. Department of Defense Власти США для защиты Израиля направляют дополнительные силы и повышают готовность к развертыванию средств противоракетной обороны. Об этом говорится в заявлении Пентагона. «Министр обороны США Ллойд Остин приказал направить дополнительные эсминцы и крейсеры, которые смогут обеспечить защиту от баллистических ракет, в регионы оперативной ответственности Центрального командования ВС США и Европейского командования ВС США. Также предпринимаются шаги по повышению готовности к развертыванию дополнительных наземных средств защиты от баллистических ракет», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона. Сообщалось, что президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили укрепление обороны Израиля, в том числе и возможное развертывание американских войск. Как сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, развертывание дополнительного военного контингента США на Ближнем Востоке возглавит Ллойд Остин, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти США для защиты Израиля направляют дополнительные силы и повышают готовность к развертыванию средств противоракетной обороны. Об этом говорится в заявлении Пентагона. «Министр обороны США Ллойд Остин приказал направить дополнительные эсминцы и крейсеры, которые смогут обеспечить защиту от баллистических ракет, в регионы оперативной ответственности Центрального командования ВС США и Европейского командования ВС США. Также предпринимаются шаги по повышению готовности к развертыванию дополнительных наземных средств защиты от баллистических ракет», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона. Сообщалось, что президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили укрепление обороны Израиля, в том числе и возможное развертывание американских войск. Как сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, развертывание дополнительного военного контингента США на Ближнем Востоке возглавит Ллойд Остин, пишет RT.