Полицейские нашли пермяка, чей грузовик протаранил поезд

В Горнозаводском округе Пермского края полицейские нашли водителя грузовика, который протаранил пассажирский поезд «Новый Уренгой — Москва». Об этом сообщили представители МВД России в регионе.
«Водитель автомобиля ЗИЛ был обнаружен полицейскими по месту своего жительства. Со слов мужчины, после происшествия он почувствовал себя плохо, в таком состоянии отошел в лес, где его нашли грибники и привели домой», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Полиция Прикамья».
Правоохранители проверяют достоверность слов водителя. Они выясняют обстоятельства аварии с участием поезда и грузовика, отметили в ведомстве.
В Пермском крае 2 августа произошло столкновение поезда «Новый Уренгой — Москва» и грузовика. По предварительным данным, пострадал только водитель грузового автомобиля. Среди пассажиров поезда травмированных нет. После столкновения движение по данной железнодорожной ветке было приостановлено, а также создан оперативный штаб. Затем движение поездов на участке восстановили.
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В Горнозаводском округе Пермского края полицейские нашли водителя грузовика, который протаранил пассажирский поезд «Новый Уренгой — Москва». Об этом сообщили представители МВД России в регионе. «Водитель автомобиля ЗИЛ был обнаружен полицейскими по месту своего жительства. Со слов мужчины, после происшествия он почувствовал себя плохо, в таком состоянии отошел в лес, где его нашли грибники и привели домой», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Полиция Прикамья». Правоохранители проверяют достоверность слов водителя. Они выясняют обстоятельства аварии с участием поезда и грузовика, отметили в ведомстве. В Пермском крае 2 августа произошло столкновение поезда «Новый Уренгой — Москва» и грузовика. По предварительным данным, пострадал только водитель грузового автомобиля. Среди пассажиров поезда травмированных нет. После столкновения движение по данной железнодорожной ветке было приостановлено, а также создан оперативный штаб. Затем движение поездов на участке восстановили.