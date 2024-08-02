Полицейские нашли пермяка, чей грузовик протаранил поезд

03 августа 2024 в 13:13 Размер текста - 17 +

Полиция обнаружила пермяка, сбежавшего с места ДТП Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Горнозаводском округе Пермского края полицейские нашли водителя грузовика, который протаранил пассажирский поезд «Новый Уренгой — Москва». Об этом сообщили представители МВД России в регионе. «Водитель автомобиля ЗИЛ был обнаружен полицейскими по месту своего жительства. Со слов мужчины, после происшествия он почувствовал себя плохо, в таком состоянии отошел в лес, где его нашли грибники и привели домой», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Полиция Прикамья». Правоохранители проверяют достоверность слов водителя. Они выясняют обстоятельства аварии с участием поезда и грузовика, отметили в ведомстве. В Пермском крае 2 августа произошло столкновение поезда «Новый Уренгой — Москва» и грузовика. По предварительным данным, пострадал только водитель грузового автомобиля. Среди пассажиров поезда травмированных нет. После столкновения движение по данной железнодорожной ветке было приостановлено, а также создан оперативный штаб. Затем движение поездов на участке восстановили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Горнозаводском округе Пермского края полицейские нашли водителя грузовика, который протаранил пассажирский поезд «Новый Уренгой — Москва». Об этом сообщили представители МВД России в регионе. «Водитель автомобиля ЗИЛ был обнаружен полицейскими по месту своего жительства. Со слов мужчины, после происшествия он почувствовал себя плохо, в таком состоянии отошел в лес, где его нашли грибники и привели домой», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Полиция Прикамья». Правоохранители проверяют достоверность слов водителя. Они выясняют обстоятельства аварии с участием поезда и грузовика, отметили в ведомстве. В Пермском крае 2 августа произошло столкновение поезда «Новый Уренгой — Москва» и грузовика. По предварительным данным, пострадал только водитель грузового автомобиля. Среди пассажиров поезда травмированных нет. После столкновения движение по данной железнодорожной ветке было приостановлено, а также создан оперативный штаб. Затем движение поездов на участке восстановили.