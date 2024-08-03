03 августа 2024

Жители обрушившегося дома в Нижнем Тагиле начали вывозить свои вещи. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, мчс, нижний тагил, обрушение, последствия, спасатели, разбор завалов, ликвидация последствий, сибирская 81
Жителям забрать вещи помогают водители Газелей (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

В Нижнем Тагиле жители обрушившегося дома начали оттуда вывозить свои вещи. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«Люди заходят за вещами в сопровождении пожарных и спасателей. Владельцы грузовых Газелей бесплатно предлагают помощь в перевозке тяжелых вещей», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». Для сохранения имущества перед домом была организована круглосуточная охрана. В первый день до глубокой ночи жители сами сторожили территорию, опасаясь мародеров.

Ранее URA.RU писало о том, как прошел третий день после взрыва дома: звонок Путина, снос подъезда, траур. Всю актуальную информацию агентство собирает в отдельном сюжете.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле жители обрушившегося дома начали оттуда вывозить свои вещи. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. «Люди заходят за вещами в сопровождении пожарных и спасателей. Владельцы грузовых Газелей бесплатно предлагают помощь в перевозке тяжелых вещей», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». Для сохранения имущества перед домом была организована круглосуточная охрана. В первый день до глубокой ночи жители сами сторожили территорию, опасаясь мародеров. Ранее URA.RU писало о том, как прошел третий день после взрыва дома: звонок Путина, снос подъезда, траур. Всю актуальную информацию агентство собирает в отдельном сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...