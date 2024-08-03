В Нижнем Тагиле жители обрушившегося дома начали оттуда вывозить свои вещи. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
«Люди заходят за вещами в сопровождении пожарных и спасателей. Владельцы грузовых Газелей бесплатно предлагают помощь в перевозке тяжелых вещей», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». Для сохранения имущества перед домом была организована круглосуточная охрана. В первый день до глубокой ночи жители сами сторожили территорию, опасаясь мародеров.
Ранее URA.RU писало о том, как прошел третий день после взрыва дома: звонок Путина, снос подъезда, траур. Всю актуальную информацию агентство собирает в отдельном сюжете.
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