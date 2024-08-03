Звонок Путина, снос подъезда, траур: как прошел третий день после взрыва дома в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на третьи сутки закончилась поисково-спасательная операция

03 августа 2024 в 22:20 Размер текста - 17 +

Днем 1 августа в пятиэтажном доме на Сибирской, 81 прогремел взрыв Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом На третий день на месте обрушившейся пятиэтажки в Нижнем Тагиле (Свердловская область) завершилась поисково-спасательная операция, отчитались в МЧС. Из-под завалов спасли 26 человек, еще 10 погибли, из них пятеро — дети. 3 августа в Нижнем Тагиле объявлен днем траура. Без крова остаются почти 200 человек, пострадавшие начали получать первые выплаты. О самых важных событиях третьего дня после трагедии — в сбойке URA.RU. Пострадавшие Новость по теме «Первой достали женщину с ребенком»: как простые тагильчане спасали жильцов рухнувшего дома. Видео «Всего пострадали 26 человек, из них погибли десять. В больницах находятся 11 человек, из них трое в тяжелом состоянии», — резюмировал итоги третьего дня начальник свердловского управления МЧС Виктор Теряев, отчитываясь перед полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым. Еще порядка 200 человек остались без жилья. Это жильцы дома на Сибирской, 81, где произошел взрыв, и часть жильцов соседнего дома №83. 21 человек сейчас находится в пункте временного размещения, еще 171 — у родственников. Пенсионерка Антонина рассказывала URA.RU, как стояла на кухне и перебирала зелень, когда произошел взрыв. «Глаза открыла — улица. Еще не было ни скорой, ни спасателей, мужчины из нашего дома крикнули: „Стойте на месте, сейчас мы к вам подойдем!“. И помогли мне спуститься по плитам», — делилась она. Женщина осталась цела и невредима. Ее соседке с грудным ребенком также помогли спастись местные мужчины, которые были неподалеку и приехали, как раздался хлопок. Они не вытаскивали никого из-под завалов, но стали взбираться по обломкам, помогая уцелевшим людям с верхних этажей. К вечеру третьего дня в соцсетях активизировались мошенники, которые начали собирать средства на якобы помощь пострадавшим. Но власти официально заявили: никаких сборов не ведется. Погибшие Среди десяти погибших пятеро детей, трое пенсионеров, а также мать 16-летнего подростка и отец 6-летнего мальчика. URA.RU подробно рассказывало о каждом из них. Подруги Полина и Аня (12 и 14 лет), например, были ученицами воскресной школы при храме Воскресения Христова. Семилетний Денис случайно зашел к ним — захотел попить воды. 12-летняя Камилла была в квартире с матерью и трехмесячным братом. Они уцелели, девочка погибла под завалами. 16-летняя Алена находилась в момент взрыва в доме с матерью и отцом. Они живы, а она умерла. Погибшие Антонина Уртминцева (72 года), Людмила Чернова (83 года), Виктор Фер (78 лет) — пенсионеры. Анатолию Огаркову было 40 лет, в квартире он был с шестилетним сыном (жив, но находится в больнице), работал на «Уралвагонзаводе». Также, как и его соседка Светлана Стаина (39 лет). Она в момент взрыва была дома с сыном-подростком, который уцелел. Внимание властей и помощь Утром 3 августа Куйвашев собрал всех спасателей и силовиков, которые работали на месте трагедии, и поблагодарил их. Вскоре на место обрушения приехал полпред Якушев. Вместе с губернатором он осмотрел место происшествия, провел совещание с ответственными, а затем отправился на встречу с пострадавшими в лицей неподалеку. Там первые лица ответили на вопросы жильцов, а также анонсировали новый размер единовременных выплат тем, кто полностью утратил имущество — не 150 тысяч рублей, как заявляли изначально, а 500 тысяч (вопрос с жильем будет решаться отдельно, — прим. URA.RU). Из областного бюджета выделили на эти цели, а также на ликвидацию последствий более 240 млн руб. Ближе к обеду Куйвашев во второй раз созвонился с президентом России Владимиром Путиным. В первый раз он позвонил главе государства в конце первого дня — отчитался, как идут поисково-спасательные работы. Во второй раз — о том, как ликвидируются последствия. Траур 3 августа в Нижнем Тагиле объявлен днем траура. Возле дома на Сибирской, 81 появился стихийный материал. Весь день люди несли туда свечи, цветы, игрушки, фотографии погибших. Возложили цветы к мемориалу и Куйвашев с Якушевым. Региональные ведомства в соцсетях сменили аватарки на фотографии в черно-белых цветах. Соболезнования свердловчанам выразил врио главы ХМАО Руслан Кухарук, заявивший, что югорчане разделяют горе с теми, кто потерял родных и близких. Футбольная игра между екатеринбургским «Уралом» и саратовским «Соколом» началась с минуты молчания. Разбор дома Утром 3 августа спасатели снесли левую часть дома на улице Сибирской, 81 — уцелевшая часть первого подъезда. В целом же демонтаж этой части займет двое-трое суток. Далее эксперты оценят, пригодна ли для жилья уцелевшая часть дома, и межведомственная комиссия решит его дальнейшую судьбу. По информации источников агентства, чиновники рассматривают два варианта — предоставление пострадавшим жильцам уцелевших квартир денежную компенсацию или уже готовое жилье. Имущество К разрушенной пятиэтажке в Нижнем Тагиле поставили круглосуточную охрану. Прежде всего оцепление нужно для сохранности вещей в целой части дома. Тем более в первый день ЧП люди оставались до глубокой ночи, опасаясь мародеров. «Более того, проведена встреча с жителями, определен порядок взаимодействия и порядок взаимодействия с администрацией города [по поводу выноса из дома необходимых вещей], с правительством Свердловской области, с нашими регулярными встречами», — говорил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На третий день на месте обрушившейся пятиэтажки в Нижнем Тагиле (Свердловская область) завершилась поисково-спасательная операция, отчитались в МЧС. Из-под завалов спасли 26 человек, еще 10 погибли, из них пятеро — дети. 3 августа в Нижнем Тагиле объявлен днем траура. Без крова остаются почти 200 человек, пострадавшие начали получать первые выплаты. О самых важных событиях третьего дня после трагедии — в сбойке URA.RU. «Всего пострадали 26 человек, из них погибли десять. В больницах находятся 11 человек, из них трое в тяжелом состоянии», — резюмировал итоги третьего дня начальник свердловского управления МЧС Виктор Теряев, отчитываясь перед полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым. Еще порядка 200 человек остались без жилья. Это жильцы дома на Сибирской, 81, где произошел взрыв, и часть жильцов соседнего дома №83. 21 человек сейчас находится в пункте временного размещения, еще 171 — у родственников. Пенсионерка Антонина рассказывала URA.RU, как стояла на кухне и перебирала зелень, когда произошел взрыв. «Глаза открыла — улица. Еще не было ни скорой, ни спасателей, мужчины из нашего дома крикнули: „Стойте на месте, сейчас мы к вам подойдем!“. И помогли мне спуститься по плитам», — делилась она. Женщина осталась цела и невредима. Ее соседке с грудным ребенком также помогли спастись местные мужчины, которые были неподалеку и приехали, как раздался хлопок. Они не вытаскивали никого из-под завалов, но стали взбираться по обломкам, помогая уцелевшим людям с верхних этажей. К вечеру третьего дня в соцсетях активизировались мошенники, которые начали собирать средства на якобы помощь пострадавшим. Но власти официально заявили: никаких сборов не ведется. Среди десяти погибших пятеро детей, трое пенсионеров, а также мать 16-летнего подростка и отец 6-летнего мальчика. URA.RU подробно рассказывало о каждом из них. Подруги Полина и Аня (12 и 14 лет), например, были ученицами воскресной школы при храме Воскресения Христова. Семилетний Денис случайно зашел к ним — захотел попить воды. 12-летняя Камилла была в квартире с матерью и трехмесячным братом. Они уцелели, девочка погибла под завалами. 16-летняя Алена находилась в момент взрыва в доме с матерью и отцом. Они живы, а она умерла. Погибшие Антонина Уртминцева (72 года), Людмила Чернова (83 года), Виктор Фер (78 лет) — пенсионеры. Анатолию Огаркову было 40 лет, в квартире он был с шестилетним сыном (жив, но находится в больнице), работал на «Уралвагонзаводе». Также, как и его соседка Светлана Стаина (39 лет). Она в момент взрыва была дома с сыном-подростком, который уцелел. Утром 3 августа Куйвашев собрал всех спасателей и силовиков, которые работали на месте трагедии, и поблагодарил их. Вскоре на место обрушения приехал полпред Якушев. Вместе с губернатором он осмотрел место происшествия, провел совещание с ответственными, а затем отправился на встречу с пострадавшими в лицей неподалеку. Там первые лица ответили на вопросы жильцов, а также анонсировали новый размер единовременных выплат тем, кто полностью утратил имущество — не 150 тысяч рублей, как заявляли изначально, а 500 тысяч (вопрос с жильем будет решаться отдельно, — прим. URA.RU). Из областного бюджета выделили на эти цели, а также на ликвидацию последствий более 240 млн руб. Ближе к обеду Куйвашев во второй раз созвонился с президентом России Владимиром Путиным. В первый раз он позвонил главе государства в конце первого дня — отчитался, как идут поисково-спасательные работы. Во второй раз — о том, как ликвидируются последствия. 3 августа в Нижнем Тагиле объявлен днем траура. Возле дома на Сибирской, 81 появился стихийный материал. Весь день люди несли туда свечи, цветы, игрушки, фотографии погибших. Возложили цветы к мемориалу и Куйвашев с Якушевым. Региональные ведомства в соцсетях сменили аватарки на фотографии в черно-белых цветах. Соболезнования свердловчанам выразил врио главы ХМАО Руслан Кухарук, заявивший, что югорчане разделяют горе с теми, кто потерял родных и близких. Футбольная игра между екатеринбургским «Уралом» и саратовским «Соколом» началась с минуты молчания. Утром 3 августа спасатели снесли левую часть дома на улице Сибирской, 81 — уцелевшая часть первого подъезда. В целом же демонтаж этой части займет двое-трое суток. Далее эксперты оценят, пригодна ли для жилья уцелевшая часть дома, и межведомственная комиссия решит его дальнейшую судьбу. По информации источников агентства, чиновники рассматривают два варианта — предоставление пострадавшим жильцам уцелевших квартир денежную компенсацию или уже готовое жилье. К разрушенной пятиэтажке в Нижнем Тагиле поставили круглосуточную охрану. Прежде всего оцепление нужно для сохранности вещей в целой части дома. Тем более в первый день ЧП люди оставались до глубокой ночи, опасаясь мародеров. «Более того, проведена встреча с жителями, определен порядок взаимодействия и порядок взаимодействия с администрацией города [по поводу выноса из дома необходимых вещей], с правительством Свердловской области, с нашими регулярными встречами», — говорил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.