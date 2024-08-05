В Челябинске увеличился разрыв цен между новым и вторичным жильем

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В городе в июле новостройки стали стоить на 33% больше жилья на вторичном рынке
В городе в июле новостройки стали стоить на 33% больше жилья на вторичном рынке Фото:

В Челябинске

стоимость недавно построенных квартир на 33% больше цен за жилье на вторичном рынке,

в июле 2023 года данный показатель был равен 27%. Квартиры в старом фонде в

августе продаются по 104 тысячи рублей за квадрат, в новостройках стоимость

квадратного метра составляет 138 тысяч рублей за квадратный метр, сообщается на

портале о недвижимости.

«В

Челябинске разница цен в новостройках и на вторичном рынке начала вновь

увеличиваться и на данный момент она составила 33%. В июле 2023 года разрыв цен

в городе составлял 27%», - сообщается на портале «Циан для профи».

Если же

сравнивать стоимость метра в строящихся корпусах с расценками в недавно сданных

домах, то разница будет кратно меньше. Стоимость квартир в строящихся

новостройках - 138 тысяч рублей за квадратный метр, цена квадрата в недавно построенном

жилье составляет 137 тысяч рублей за квадрат.  

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В Челябинске стоимость недавно построенных квартир на 33% больше цен за жилье на вторичном рынке, в июле 2023 года данный показатель был равен 27%. Квартиры в старом фонде в августе продаются по 104 тысячи рублей за квадрат, в новостройках стоимость квадратного метра составляет 138 тысяч рублей за квадратный метр, сообщается на портале о недвижимости. «В Челябинске разница цен в новостройках и на вторичном рынке начала вновь увеличиваться и на данный момент она составила 33%. В июле 2023 года разрыв цен в городе составлял 27%», - сообщается на портале «Циан для профи». Если же сравнивать стоимость метра в строящихся корпусах с расценками в недавно сданных домах, то разница будет кратно меньше. Стоимость квартир в строящихся новостройках - 138 тысяч рублей за квадратный метр, цена квадрата в недавно построенном жилье составляет 137 тысяч рублей за квадрат.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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