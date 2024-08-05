В Челябинске увеличился разрыв цен между новым и вторичным жильем

В Челябинске
стоимость недавно построенных квартир на 33% больше цен за жилье на вторичном рынке,
в июле 2023 года данный показатель был равен 27%. Квартиры в старом фонде в
августе продаются по 104 тысячи рублей за квадрат, в новостройках стоимость
квадратного метра составляет 138 тысяч рублей за квадратный метр, сообщается на
портале о недвижимости.
«В
Челябинске разница цен в новостройках и на вторичном рынке начала вновь
увеличиваться и на данный момент она составила 33%. В июле 2023 года разрыв цен
в городе составлял 27%», - сообщается на портале «Циан для профи».
Если же
сравнивать стоимость метра в строящихся корпусах с расценками в недавно сданных
домах, то разница будет кратно меньше. Стоимость квартир в строящихся
новостройках - 138 тысяч рублей за квадратный метр, цена квадрата в недавно построенном
жилье составляет 137 тысяч рублей за квадрат.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!