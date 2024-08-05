Экс-директора завода «Исеть» Гайсина обвинили в растрате четверти миллиарда

В Каменске-Уральском (Свердловская область) экс-главу завода электрических соединителей «Исеть» Малика Гайсина обвинили в растрате более 256 миллионов рублей, используя служебное положение. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
«По версии следствия, обвиняемый в период с июня 2015 года по январь 2016-го, являясь гендиректором крупного предприятия, используя свое служебное положение, растратил вверенные ему денежные средства организации на сумму свыше 256 млн рублей», — следует из сообщения. Гайсина обвиняют по части четвертой статьи 160 УК РФ (растрата, с использованием служебного положения, в особо крупном размере).
У Гайсина был блокирующий пакет акций «Исети» до 2023 года. В марте 2023-го его задержали по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Бизнесмен избирался в Госдуму, а в 1990-е был одним из крупнейших предпринимателей Урала.
Ему предъявлено обвинение по трем статьям — ч. 1 ст. 201 УК РФ (»Злоупотребление полномочиями»), ч. 4 ст. 160 УК РФ (»Растрата в особо крупном размер») и ч. 1 ст. 160 УК РФ (»Присвоение»). По требованию Генпрокуратуры акций «Исети» Гайсин лишился в марте, в декабре его сняли с должности гендиректора предприятия. А в августе 2023-го суд передал государству активы Гайсина стоимостью около трех миллиардов рублей — фармацевтическое предприятие «Уралбиофарм», банк «Вятич», а также доли в ООО «Вагран» и ООО «Актай-М». Однако гражданская коллегия Верховного суда РФ 25 июня вернула на рассмотрение дело о национализации предприятия.
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