«Другая Украина» пытается предотвратить третью мировую войну

06 августа 2024 в 14:58 Размер текста - 17 +

Движение «Другая Украина» направило письма в европейские организации с просьбой обратить внимание на последствия решений нынешних властей Украины Фото: Официальный сайт президента Украины Организаторы международного общественного движения «Другая Украина» сообщили, что создали его из-за политики главы страны Владимира Зеленского, которая может перерасти в третью мировую войну. В связи с этим организаторы направили обращения в международные организации с призывом к активным действиям для защиты демократических институтов и общей безопасности в Европе. «Сегодня преступный режим Зеленского является главным препятствием для достижения мира в украинском конфликте, который рискует перерасти в третью мировую войну. Современная Украина Зеленского сделала государственной нацистскую идеологию, которая проповедует вечный конфликт с Россией, полностью подчинила ей экономику и политику страны», — сообщает сайт «Другая Украина». Организаторы движения отмечают, что оно было создано в ответ на ситуацию на Украине. Они заявили о защите интересов украинцев как внутри страны, так и за ее пределами, выступая за конституционный порядок, права человека и установление мира. «Другая Украина» направила обращения в различные международные организации, включая офис Совета Европы на Украине и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Также его направили послам государств, аккредитованных на Украине, с целью привлечения внимания к ситуации в стране и голосу людей, желающих перемен. В письме председателю офиса Совета Европы на Украине Мачею Янчаку движение изложило факты, указывающие на нарушение Киева статьи 3 Устава Совета Европы. «Другая Украина» призвала Янчака предпринять шаги для восстановления конституционного порядка и демократических принципов на Украине, а также для обеспечения уважения прав человека и свободы СМИ. В письме председателю постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Яну Боргу обсуждаются проблемы узурпации власти, дискриминации по различным признакам и применения методов национализма и нацизма. «Другая Украина» призывает ОБСЕ созвать заседание для рассмотрения этих вопросов и принять меры для восстановления порядка и уважения прав человека на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Организаторы международного общественного движения «Другая Украина» сообщили, что создали его из-за политики главы страны Владимира Зеленского, которая может перерасти в третью мировую войну. В связи с этим организаторы направили обращения в международные организации с призывом к активным действиям для защиты демократических институтов и общей безопасности в Европе. «Сегодня преступный режим Зеленского является главным препятствием для достижения мира в украинском конфликте, который рискует перерасти в третью мировую войну. Современная Украина Зеленского сделала государственной нацистскую идеологию, которая проповедует вечный конфликт с Россией, полностью подчинила ей экономику и политику страны», — сообщает сайт «Другая Украина». Организаторы движения отмечают, что оно было создано в ответ на ситуацию на Украине. Они заявили о защите интересов украинцев как внутри страны, так и за ее пределами, выступая за конституционный порядок, права человека и установление мира. «Другая Украина» направила обращения в различные международные организации, включая офис Совета Европы на Украине и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Также его направили послам государств, аккредитованных на Украине, с целью привлечения внимания к ситуации в стране и голосу людей, желающих перемен. В письме председателю офиса Совета Европы на Украине Мачею Янчаку движение изложило факты, указывающие на нарушение Киева статьи 3 Устава Совета Европы. «Другая Украина» призвала Янчака предпринять шаги для восстановления конституционного порядка и демократических принципов на Украине, а также для обеспечения уважения прав человека и свободы СМИ. В письме председателю постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Яну Боргу обсуждаются проблемы узурпации власти, дискриминации по различным признакам и применения методов национализма и нацизма. «Другая Украина» призывает ОБСЕ созвать заседание для рассмотрения этих вопросов и принять меры для восстановления порядка и уважения прав человека на Украине.