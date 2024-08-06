В Перми таксист отказался везти подростка домой

В Перми водитель такси сервиса «Яндекс Go» отказался везти 16-летнего подростка. Причиной стала низкая стоимость поездки, сообщает telegram-канал «Пермское чтиво».
«Меня не повез водитель в село Лобаново к семье из-за низкой стоимости поездки. От улицы Героев Хасана, 2 цена составила 534 рубля. Таксист намеренно уехал от места подачи на 200 метров, поэтому мне пришлось за ним бежать», — передает слова подростка telegram-канал «Пермское чтиво».
Пермяк уточнил, что с собой у него не было наличных денег, и автобусы уже не ходили. Он догнал машину, но двери оказались заблокированы. Водитель через опущенное стекло сообщил ему, чтобы подросток отменял поездку, а затем уехал. При этом деньги за проезд с карты списались. В комментариях к посту пермяки посоветовали подростку обратиться в поддержку сервиса «Яндекс Go». Также они отметили, что такая ситуация складывается не первый раз. «Меня как-то таксист пешком до деревни отправил, когда подъехал», — сообщил один из подписчиков telegram-канала.
URA.RU направило запрос в пресс-службу «Яндекс Go». Ответ на него ожидается.
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В Перми водитель такси сервиса «Яндекс Go» отказался везти 16-летнего подростка. Причиной стала низкая стоимость поездки, сообщает telegram-канал «Пермское чтиво». «Меня не повез водитель в село Лобаново к семье из-за низкой стоимости поездки. От улицы Героев Хасана, 2 цена составила 534 рубля. Таксист намеренно уехал от места подачи на 200 метров, поэтому мне пришлось за ним бежать», — передает слова подростка telegram-канал «Пермское чтиво». Пермяк уточнил, что с собой у него не было наличных денег, и автобусы уже не ходили. Он догнал машину, но двери оказались заблокированы. Водитель через опущенное стекло сообщил ему, чтобы подросток отменял поездку, а затем уехал. При этом деньги за проезд с карты списались. В комментариях к посту пермяки посоветовали подростку обратиться в поддержку сервиса «Яндекс Go». Также они отметили, что такая ситуация складывается не первый раз. «Меня как-то таксист пешком до деревни отправил, когда подъехал», — сообщил один из подписчиков telegram-канала. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Яндекс Go». Ответ на него ожидается.