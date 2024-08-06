«Мега-парк» в Мегионе (ХМАО), на который власти города потратили 159 миллионов рублей, начал разрушаться из-за дождей. Депутат думы Мегиона Виктор Макаров сообщил URA.RU, что смотровая площадка на берегу реки Мега едва держится: берег под ней размыло, а сваи, на которые она установлена, деформированы.
«Недавно приезжал врио губернатора Руслан Кухарук и стоял на этой смотровой площадке, ему повезло, что не было дождей. Посмотрите, что произошло сейчас: берег подмыло, винтовые сваи торчат уже, в воздухе висят», — рассказал корреспонденту URA.RU Макаров.
Депутат отметил, что берег размыло за два дождливых дня. Он сообщил об опасном объекте в полицию. Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали факт разрушения берега и конструкции.
«Во время обильных дождей построенный в соответствии с проектом колодец не справился с объемом осадков, подмыло берег. В настоящее время ведется закупка ЛОС (локальных очистных сооружений), которые не были предусмотрены проектом, а также ведутся работы по засыпке, укреплению этой части берега», — сообщила агентству URA.RU пресс-служба властей Мегиона.
Ранее URA.RU исало, что строительство «Мега-парка» на набережной в Мегионе (ХМАО)обошлось властям в более чем 159 миллионов рублей. Около 93 миллионов муниципалитету выделили из федерального и окружных бюджетов.
Автор видео: депутат думы Мегиона Виктор Макаров
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