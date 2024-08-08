Байден усомнился в мирной передаче власти в США в случае поражения Трампа

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Байден намекнул на возможные протесты в США в случае поражения Трампа Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Президент США Джо Байден выразил сомнения относительно мирной передачи власти в случае поражения Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News.

«Если Трамп победит, то нет. Я не уверен. Я имею в виду, если Трамп проиграет, то я совсем не уверен», — передает слова Байдена телеканал CBS News. Так он ответил на вопрос о том, уверен ли он в мирной передаче власти в январе 2025 года.

На фоне предстоящих выборов президента США, которые пройдут 5 ноября, и выдвижения Дональда Трампа от Республиканской партии, внутри Демократической партии произошли изменения. После дебатов с Трампом и призывов отказаться от борьбы, Джо Байден 21 июля принял решение поддержать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Это решение последовало после событий 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа напали на Капитолий, что привело к временной приостановке работы конгресса и последующему утверждению победы Байдена. Трамп, обвиняемый по нескольким статьям после штурма Капитолия, заявил о своей невиновности в суде.

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Президент США Джо Байден выразил сомнения относительно мирной передачи власти в случае поражения Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News. «Если Трамп победит, то нет. Я не уверен. Я имею в виду, если Трамп проиграет, то я совсем не уверен», — передает слова Байдена телеканал CBS News. Так он ответил на вопрос о том, уверен ли он в мирной передаче власти в январе 2025 года. На фоне предстоящих выборов президента США, которые пройдут 5 ноября, и выдвижения Дональда Трампа от Республиканской партии, внутри Демократической партии произошли изменения. После дебатов с Трампом и призывов отказаться от борьбы, Джо Байден 21 июля принял решение поддержать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Это решение последовало после событий 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа напали на Капитолий, что привело к временной приостановке работы конгресса и последующему утверждению победы Байдена. Трамп, обвиняемый по нескольким статьям после штурма Капитолия, заявил о своей невиновности в суде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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