Харрис объявила, что стала кандидатом в президенты США от демократов

07 августа 2024 в 03:32 Размер текста - 17 +

Харрис официально заявила о своем выдвижении Фото: Official White House / Lawrence Jackson новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Вице-президент США Камала Харрис объявила о своем официальном выдвижении в качестве кандидата в президенты США от Демократической партии. Об этом она заявила во время выступления перед своими сторонниками в Филадельфии. «Сегодня я стою перед вами, чтобы объявить, что теперь я официально являюсь кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии», — сообщила Харрис Информацию передает ТАСС. Ранее сообщалось, что Харрис выдвинута кандидатом на пост президента от Демократической партии. Уточнялось, что она стала первой цветной женщиной, получившей номинацию от одной из крупнейших партий США. По информации Reuters, Харрис выбирает кандидата в вице-президенты между губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и губернатором Миннесоты Тимом Уолцем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вице-президент США Камала Харрис объявила о своем официальном выдвижении в качестве кандидата в президенты США от Демократической партии. Об этом она заявила во время выступления перед своими сторонниками в Филадельфии. «Сегодня я стою перед вами, чтобы объявить, что теперь я официально являюсь кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии», — сообщила Харрис Информацию передает ТАСС. Ранее сообщалось, что Харрис выдвинута кандидатом на пост президента от Демократической партии. Уточнялось, что она стала первой цветной женщиной, получившей номинацию от одной из крупнейших партий США. По информации Reuters, Харрис выбирает кандидата в вице-президенты между губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и губернатором Миннесоты Тимом Уолцем.