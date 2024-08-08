Россия потребовала от ООН осудить атаку ВСУ на журналиста ВГТРК

Россия потребовала от Организации Объединенных Наций (ООН) решительно осудить атаку украинских военных на журналиста ВГТРК Евгения Поддубного. Об этом заявили в российском постпредстве при всемирной организации.
«Мы требуем, чтобы ООН немедленно и решительно осудила эту жестокую атаку. Надеемся, на этот раз представители профильных органов ООН найдут нужные слова, а лучше предпримут действия, чтобы предотвратить новые возможные зверства киевского режима в отношении представителей прессы», — говорится в заявлении постпредства в соцсети Х. Сколько еще журналистов должны погибнуть, став «жертвами преступлений клики Зеленского», задаются вопросом в миссии РФ.
В ООН ранее заявили, что обеспокоены ранением Поддубного в результате атаки украинского дрона. ООН желает военкору скорейшего выздоровления, заявил зам официального представителя Генсека организации Фархан Хак, пишет RT. Поддубный получил тяжелое ранение 7 августа в результате атаки ВСУ в Курской области. Машина, в которой он ехал, попала под обстрел.
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