Россия потребовала от ООН осудить атаку ВСУ на журналиста ВГТРК

08 августа 2024 в 03:41 Размер текста - 17 +

Запад должен отреагировать на атаки ВСУ, уверены в российском постпредстве (архивное фото) Фото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Военкор Поддубный тяжело ранен в Курской области Россия потребовала от Организации Объединенных Наций (ООН) решительно осудить атаку украинских военных на журналиста ВГТРК Евгения Поддубного. Об этом заявили в российском постпредстве при всемирной организации. «Мы требуем, чтобы ООН немедленно и решительно осудила эту жестокую атаку. Надеемся, на этот раз представители профильных органов ООН найдут нужные слова, а лучше предпримут действия, чтобы предотвратить новые возможные зверства киевского режима в отношении представителей прессы», — говорится в заявлении постпредства в соцсети Х. Сколько еще журналистов должны погибнуть, став «жертвами преступлений клики Зеленского», задаются вопросом в миссии РФ. В ООН ранее заявили, что обеспокоены ранением Поддубного в результате атаки украинского дрона. ООН желает военкору скорейшего выздоровления, заявил зам официального представителя Генсека организации Фархан Хак, пишет RT. Поддубный получил тяжелое ранение 7 августа в результате атаки ВСУ в Курской области. Машина, в которой он ехал, попала под обстрел. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия потребовала от Организации Объединенных Наций (ООН) решительно осудить атаку украинских военных на журналиста ВГТРК Евгения Поддубного. Об этом заявили в российском постпредстве при всемирной организации. «Мы требуем, чтобы ООН немедленно и решительно осудила эту жестокую атаку. Надеемся, на этот раз представители профильных органов ООН найдут нужные слова, а лучше предпримут действия, чтобы предотвратить новые возможные зверства киевского режима в отношении представителей прессы», — говорится в заявлении постпредства в соцсети Х. Сколько еще журналистов должны погибнуть, став «жертвами преступлений клики Зеленского», задаются вопросом в миссии РФ. В ООН ранее заявили, что обеспокоены ранением Поддубного в результате атаки украинского дрона. ООН желает военкору скорейшего выздоровления, заявил зам официального представителя Генсека организации Фархан Хак, пишет RT. Поддубный получил тяжелое ранение 7 августа в результате атаки ВСУ в Курской области. Машина, в которой он ехал, попала под обстрел.