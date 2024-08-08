Россия потребовала от ООН осудить атаку ВСУ на журналиста ВГТРК

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
Запад должен отреагировать на атаки ВСУ, уверены в российском постпредстве (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Военкор Поддубный тяжело ранен в Курской области

Россия потребовала от Организации Объединенных Наций (ООН) решительно осудить атаку украинских военных на журналиста ВГТРК Евгения Поддубного. Об этом заявили в российском постпредстве при всемирной организации.

«Мы требуем, чтобы ООН немедленно и решительно осудила эту жестокую атаку. Надеемся, на этот раз представители профильных органов ООН найдут нужные слова, а лучше предпримут действия, чтобы предотвратить новые возможные зверства киевского режима в отношении представителей прессы», — говорится в заявлении постпредства в соцсети Х. Сколько еще журналистов должны погибнуть, став «жертвами преступлений клики Зеленского», задаются вопросом в миссии РФ.

В ООН ранее заявили, что обеспокоены ранением Поддубного в результате атаки украинского дрона. ООН желает военкору скорейшего выздоровления, заявил зам официального представителя Генсека организации Фархан Хак, пишет RT. Поддубный получил тяжелое ранение 7 августа в результате атаки ВСУ в Курской области. Машина, в которой он ехал, попала под обстрел.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия потребовала от Организации Объединенных Наций (ООН) решительно осудить атаку украинских военных на журналиста ВГТРК Евгения Поддубного. Об этом заявили в российском постпредстве при всемирной организации. «Мы требуем, чтобы ООН немедленно и решительно осудила эту жестокую атаку. Надеемся, на этот раз представители профильных органов ООН найдут нужные слова, а лучше предпримут действия, чтобы предотвратить новые возможные зверства киевского режима в отношении представителей прессы», — говорится в заявлении постпредства в соцсети Х. Сколько еще журналистов должны погибнуть, став «жертвами преступлений клики Зеленского», задаются вопросом в миссии РФ. В ООН ранее заявили, что обеспокоены ранением Поддубного в результате атаки украинского дрона. ООН желает военкору скорейшего выздоровления, заявил зам официального представителя Генсека организации Фархан Хак, пишет RT. Поддубный получил тяжелое ранение 7 августа в результате атаки ВСУ в Курской области. Машина, в которой он ехал, попала под обстрел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...